Mare scandal la Hollywood din cauza unei actrițe în ascensiune, care, de fapt, nu e reală. Cine este Tilly Norwood

Tilly Norwood, actrița generată de AI FOTO: Instagram/ Tilly Norwood

O stea în ascensiune stârnește un mare scandal în Hollywood și nici măcar nu este reală. Actorii reacționează după ce comedianta și fondatoarea Particle6, Eline Van der Velden, a declarat că interpreta generată de AI, Tilly Norwood, atrage atenția agențiilor de talente la Zurich Summit.

Norwood, o actriță AI brunetă, cu cont propriu de Instagram, a apărut pentru prima dată într-un video de comedie generat complet de AI pentru Particle6, în luna iulie. Ea este primul talent AI care provine de la Xicoia, un spin-off al Particle6, fondat de Van der Velden. La summit, care este ramura industriei asociată Festivalului de Film de la Zurich, Van der Velden a vorbit despre cum s-au schimbat atitudinile față de creația AI. „Când am lansat-o pe Tilly, oamenii spuneau ‘Ce e asta?’, iar acum vom anunța în următoarele luni agenția care o va reprezenta”, a spus ea, potrivit Yahoo Entertainment.

Cu toate acestea, actorii nu sunt încântați că Norwood ar putea fi reprezentată. În episodul de luni al emisiunii The View, Whoopi Goldberg a spus că Norwood ar putea avea un „avantaj neloial” față de acorii în carne și oase. „Problema cu asta, după părerea mea modestă, este că te confrunți brusc cu ceva generat de 5.000 de alți actori”, a spus Goldberg. „Are atitudinea lui Bette Davis și buzele lui Humphrey Bogart”.

Deși a numit acest avantaj „neloial”, Goldberg a provocat talentele AI să „vină cu tot ce au”. „Întotdeauna poți să îi deosebești pe ei de noi”, a spus ea despre actorii AI față de interpreții umani. „Noi ne mișcăm diferit, fețele noastre se mișcă diferit, corpurile noastre se mișcă diferit”.

Între timp, starul din In the Heights, Melissa Barrera, a postat pe Instagram: „Sper ca toți actorii reprezentați de agentul care face asta să îl părăsească. Cât de dezgustător... ”.

AI a fost o componentă importantă a negocierilor în timpul grevei SAG-AFTRA din 2023, interpreții exprimându-și îngrijorarea că ar putea pierde oportunități de muncă din cauza tehnologiei. Între timp, interpreții de jocuri video de sub umbrela SAG au încheiat un acord în iulie anul acesta privind protecția contra AI.

Mai multe vedete și-au împărtășit părerile despre Norwood, iar Mara Wilson, protagonista filmului Matilda, a scris: „Dar ce ziceți de sutele de tinere în viață ale căror chipuri au fost inspirația pentru a o crea? Nu puteți angaja niciuna dintre ele?”. Eiza Gonzalez a scris „Rușine celui care încearcă să normalizaze asta” și a numit povestea „îngrozitoare și înfricoșătoare”. Fosta actriță din Pretty Little Liars, Lucy Hale, a postat un „nu”, iar actrița din Reign a spus că Norwood nu este o actriță, ci un „program AI”.

În urma reacțiilor negative, Van der Velden - care este la rândul ei actriță și joacă în serialul Miss Holland - a răspuns cu o declarație, pe care a postat-o duminică atât pe contul ei de Instagram, cât și pe cel al lui Norwood. Ea a numit-o pe Norwood „nu un înlocuitor pentru o ființă umană, ci o operă creativă, o formă de artă”. A comparat AI cu „un instrument nou” sau o „pensulă nouă” folosită pentru „a imagina și a construi povești”, la fel ca animația.

„Eu însămi sunt actriță și nimic - cu siguranță niciun personaj AI - nu poate să ia meșteșugul sau bucuria interpretării umane”, a spus ea. „Crearea lui Tilly a fost, pentru mine, un act de imaginație și măiestrie, nu diferit de a desena un personaj, a scrie un rol sau a modela o interpretare”.

Van der Velden a scris că speră ca într-o zi AI să fie primită ca „parte a familiei artistice mai largi”.

„Când sărbătorim toate formele de creativitate, deschidem uși pentru voci noi, povești noi și moduri noi de a ne conecta unii cu alții”, a concluzionat ea.