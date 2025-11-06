Meghan Markle revine la cinema. A filmat deja câteva scene pentru o peliculă nouă în care joacă și Lily Collins: Despre ce e comedia

Meghan Markle are un rol nou într-un film de comedie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Meghan Markle se pregăteşte să revină la cinema, cu un mic rol într-un film aflat în prezent în producţie la Los Angeles, în California, au relatat miercuri publicațiile americane, informează AFP, potrivit Agerpres.

Soţia prinţului Harry a filmat câteva scene pentru pelicula „Close Personal Friends”, alături de vedete precum Lily Collins, cunoscută din serialul „Emily in Paris”, Jack Quaid şi Brie Larson, potrivit aceloraşi surse.

Conform revistei Variety, această comedie „urmăreşte un cuplu 'obişnuit' care, în timpul unei călătorii la Santa Barbara, California, întâlneşte un cuplu de vedete”.

Ducesa de Sussex a jucat în serialul „Suits” timp de şapte sezoane, înainte de a se căsători în 2018 cu prinţul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea. Ea şi-a întrerupt atunci cariera de actriţă, anunţând chiar că renunţă la această profesie.

După ce s-au retras din familia regală britanică, prinţul Harry şi Meghan Markle au semnat un contract cu Netflix pentru a dezvolta proiecte de film şi seriale.

Meghan a produs seria „With Love, Meghan”, un succes pe Netflix, deşi ironizată de presa anglo-saxonă, în care apare grădinărind şi pregătind diverse bunătăţi. În pofida criticilor, seria a devenit cel mai vizionat show culinar de pe platformă. A fost lansat şi un al doilea sezon, iar un episod special va fi difuzat în decembrie, a anunţat Netflix.

Cuplul a produs, de asemenea, docu-seria „Harry & Meghan”, despre ruptura lor de familia regală britanică. Seria s-a bucurat de succes, înregistrând 23 de milioane de vizualizări în primele patru zile de la lansare, un record pentru un documentar Netflix.