Udo Kier, actorul care a jucat în 275 de roluri, a murit. Artistul de 81 de ani a făcut o carieră din interpretarea ticăloșilor

4 minute de citit Publicat la 09:03 24 Noi 2025 Modificat la 10:20 24 Noi 2025

Udo Kier, actorul german care a interpretat 275 de roluri de-a lungul carierei sale, la Hollywood și în cinematografia europeană, inclusiv în mai multe filme de Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant și Lars von Trier, a murit la vârsta de 81 de ani, relatează The Guardian. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Artistul a murit duminică dimineața, a anunțat partenerul său de viață, Delbert McBride, pentru Variety. Udo Kier a murit la un spital din Palm Spring Califonia, a precizat pe rețelele sociale prietenul său, fotograful Michael Childers.

Cunoscut pentru privirea sa pătrunzătoare, Kier a interpretat frecvent roluri de ticăloși, monștri și personaje sinistre, portretizând în mai multe rânduri vampiri ori naziști.

„Ca să fii diavol trebuie să fii înger. Doar un înger îl poate juca pe diavol pentru că diavolul este un înger căzut”, spunea el într-un interviu.

Udo Kier a jucat în filme, seriale de televiziune, videoclipuri muzicale și jocuri video și a fost etichetat uneori ca fiind un actor de personaje pentru rolurile sale constant memorabile în cinematografia europeană și la Hollywood.

„Îmi plac filmele horror pentru că dacă joci roluri mici este mai bine să fii malefic și să sperii oamenii, decât să fii tipul care lucrează la poștă și se duce acasă la soția și copiii lui. Publicul te va ține minte mai mult”, spunea el într-un interviu.

Actorul s-a născut în Udo Kierspe, în Germania, în anul 1944. La doar câteva ore după ce s-a născut, spitalul în care se afla a fost bombardat, iar Udo a fost salvat din ruinele maternității, împreună cu mama lui. A dezvăluit în interviurile sale că a avut o copilărie „oribilă” în Germania postbelică.

„Tatăl meu era deja căsătorit și avea trei copii când m-am născut, iar mama nu știa. Așa că am crescut săraci. Nu am avut apă caldă până la 17 ani”, a povestit el într-un interviu pentru The Guardian.

În adolescență, Kier a lucrat într-o fabrică pentru a câștiga suficienți bani ca să „scape de sărăcia în care m-am născut”. Pe când avea 16 ani, s-a împrietenit cu viitorul regizor Rainer Werner Fassbinder, pe atunci în vârstă de 15 ani, într-un bar muncitoresc din Köln. Când s-a mutat la Londra pentru a studia engleza, a fost descoperit într-o cafenea. „Mi-a plăcut atenția, așa că am devenit actor”, spunea el când era întrebat ce l-a făcut să aleagă această carieră.

Rolul său de debut a fost în filmul horror din 1970 Mark of the Devil, potrivit IMDB.

Kier a descris, adeseori, cariera sa drept una influențată de hazard. A stat în avion lângă regizorul lui Andy Warhol, Paul Morrissey, care l-a distribuit apoi ca Frankenstein în filmul din 1973 Flesh for Frankenstein, apoi ca Dracula în Blood for Dracula din 1974.

S-a reunit cu prietenul său Fassbinder și a apărut în filmele acestuia, The Stationmaster’s Wife, Lola, The Third Generation și Lili Marleen, precum și în miniseria Berlin Alexanderplatz.

Însă, de departe colaborarea pentru care este cel mai cunoscut este cea cu Lars Von Trier. L-a cunoscut pe tânărul și provocatorul cineast danez Von Trier în anii 80, care l-a distribuit în producția sa de televiziune Medea din 1987 și așa început o colaborare care s-a întins pe zeci de ani.

Kier, care a fost și nașul fiului lui Von Trier, a apărut în proiectele regizorului Epidemic, Europa, The Kingdom, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia și Nymphomaniac: Vol. II.

Van Sant, care a îndrăgit interpretările lui Kier din Frankenstein și Dracula, i-a oferit primul său rol american în filmul My Own Private Idaho din 1991. La rândul ei, Madonna, care este o fană a filmului My Own Private Idaho, l-a distribuit pe Kier în rolul soțului ei de moravuri ușoare în cartea ei Sex din 1992, apoi în videoclipurile ei muzicale pentru Erotica și Deeper and Deeper. Kier a apărut și în videoclipuri muzicale pentru Supertramp, Korn și Eve.

De-a lungul anilor 1990, Kier a continuat să joace roluri mici, dar memorabile, în multe filme de la Hollywood, inclusiv Ace Ventura: Pet Detective, Johnny Mnemonic, Armageddon, End of Days și Blade.

Mai târziu în viață, Kier a apărut în filmele lui S Craig Zahler, Brawl in Cell Block 99 și Dragged Across Concrete, și a fost protagonistul comediei Swan Song din 2022, jucând un stilist pensionar, îngâmfat, care evadează dintr-un azil pentru a se ocupa de părul și machiajul unei foste cliente decedate.

Despre cariera lui prolifică, Kier a spus: „100 de filme sunt proaste, 50 de filme le poți vedea cu un pahar de vin și 50 de filme sunt bune.”

Ultimul film al lui Kier a fost thrillerul politic The Secret Agent, în care a jucat un supraviețuitor evreu al Holocaustului prins în ultimii ani ai dictaturii militare braziliene. El va apărea, de asemenea, și în OD, viitorul joc video horror al autorului japonez Hideo Kojima și al producătorului Jordan Peele.