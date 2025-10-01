A dansat desculță la petrecerea plină de vedete. Imagini spectaculoase de la nunta Selenei Gomez

2 minute de citit Publicat la 14:50 01 Oct 2025 Modificat la 14:57 01 Oct 2025

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit weekendul trecut FOTO: Instagram/ Selena Gomez

Selena Gomez și Benny Blanco și-au început viața de cuplu căsătorit cu o recepție fastuoasă după ceremonia care a avut loc sâmbătă, în Santa Barbara.

Într-o postare pe Instagram, fosta vedetă Disney Channel a arătat pentru prima dată imagini de la recepție, inclusiv poze cu rochia ei în stil romantic-vintage, midi, Ralph Lauren, cu umerii goi și un aer de anii '50.

O fotografie din timpul petrecerii o arată pe fondatoarea Rare Beauty dansând desculță alături de Blanco, în timp ce sărutau. O altă imagine îi arată pe proaspeții căsătoriți ciocnind cupe de șampanie, în timp ce Blanco o săruta pe ea pe obraz.

Alte imagini de la recepție, distribuite de cântăreață, arată tortul de nuntă simplu al cuplului, cu inscripția „Just Married” (Proaspăt căsătoriți). O altă fotografie candidă din timpul petrecerii o arăta pe mireasa fericită relaxându-se pe o canapea, cu brațele plasate cu dragoste în jurul gâtului mirelui.

Blanco a purtat un veston negru de frac și o cămașă albă descheiată parțial.

Cântăreața a mai postat fotografii cu ținutele ei spectaculoase de ziua nunții, care au inclus o rochie satinată Ralph Lauren și o altă rochie din dantelă transparentă, cu un detaliu sentimental ascuns. În dantelă erau brodate inițialele miresei și ale mirelui.

Gomez a accesorizat rochia satinată cu un voal tradițional, având părul în bucle glamour, în stil Hollywood clasic și ținând în mână un buchet simplu de lăcrămioare. Blanco a purtat un frac tradițional cu papion negru.

Înainte de petrecerea plină de vedete, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie privată la Sea Crest Nursery în Santa Barbara.

La nuntă, printre alții, au fost prezenți colegii lui Gomez din serialul „Only Murders in the Building”, inclusiv Steve Martin, Paul Rudd și Martin Short, dar și prietena prietena miresei, Taylor Swift.

Bunicul ei, David Cornett, a condus-o pe culoar.

O cină de repetiție spectaculoasă a avut loc vineri, într-o reședință din Hope Ranch, California.

Mireasa, în vârstă de 33 de ani, a avut o petrecere a burlăcițelor în Cabo San Lucas, Mexic, în august, la care au participat prietenele ei Raquelle Stevens, Ashley Cook și Courtney Lopez. Grupul a fost văzut bronzându-se pe un iaht în locația însorită.

Cei doi au fost văzuți prima dată împreună în iulie 2023, când Benny Blanco, producător muzical, în vârstă de 37 de ani, a participat la petrecerea de 31 de ani a cântăreței.

Într-o fotografie de la petrecerea plină de vedete, cântăreața ținea brațul în jurul lui Blanco, declanșând imediat zvonuri despre o relație.

Cei doi și-au confirmat relația în decembrie 2023, când Gomez a postat o fotografie cu manifestări publice de afecțiune pe Instagram Stories și a confirmat într-un comentariu pe Instagram că erau împreună de șase luni.

Ulterior, cei doi au fost împreună la petrecerea de 34 de ani a lui Taylor Swift, consolidând și mai mult povestea de dragoste.

Un an mai târziu, fosta vedetă Disney Channel a confirmat oficial că se vor căsători.