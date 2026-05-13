VIDEO Eurovision 2026: Lista completă a finaliștilor după prima semifinală a concursului

1 minut de citit Publicat la 07:55 13 Mai 2026 Modificat la 07:56 13 Mai 2026

Croaţia, Republica Moldova şi Belgia, printre ţările care s-au calificat în finala Eurovision 2026, după prima semifinală. Sursa colaj foto: Facebook/Eurovision Song Contest﻿

Zece ţări s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de marţi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale, relatează AFP, conform Agerpres. România este reprezentantă anul acesta la Eurovision Song Contest de Alexandra Căpitănescu, artista care a triumfat în cadrul Selecției Naționale 2026. Cântăreața va interpreta melodia "Choke Me" în a doua semifinală a competiției, programată joi, 14 mai 2026.

Alte 15 ţări vor concura joi în a doua semifinală, zece dintre acestea calificându-se pentru finala de sâmbătă de la Stadthalle din Viena, în Austria.

Principalii susţinători financiari ai Eurovision, Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, au asigurat un loc în finală, alături de ţara gazdă, Austria. Marea finală a competiției europene de muzică va reuni 25 de ţări.

Cei 10 candidaţi care s-au calificat în prima semifinală de marţi:

– Grecia: Akylas, "Ferto"

– Finlanda: Linda Lampenius şi Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

– Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice"

– Suedia: Felicia, "My System"

– Republica Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!"

– Israel: Noam Bettan, "Michelle"

– Serbia: Lavina, "Kraj mene"

– Croaţia: Lelek, "Andromeda"

– Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas"

– Polonia: Alicja, "Pray"

Nu s-au calificat la Eurovision 2026 următoarele ţări:

– Estonia: Vanilla Ninja, "Too Epic to Be True"

– Georgia: Bzikebi, "On Replay"

– Muntenegru: Tamara Zivkovic, "Nova zora"

– Portugalia: Bandidos do Cante, "Rosa"

– San Marino: Senhit, "Superstar"



Cine reprezintă România la Eurovision 2026 și când intră în concurs

În vârstă de 22 de ani, Alexandra Căpitănescu se află deja în Viena, oraşul-gazdă al competiţiei, unde, în perioada 12-16 mai, vor avea loc semifinalele şi finala ediţiei din acest an.