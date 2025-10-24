Orchestra Simfonică București pregăteşte două spectacole Epic Heroes: "E un concept de familie. Am combinat arta acrobatică şi muzica"

Pe 5 noiembrie – Epic Heroes, la Circul Metropolitan din Bucureşti. Sursa foto: Facebook/Orchestra Simfonică București - Bucharest Symphony Orchestra & captură video Antena 3 CNN

Managerul şi membru al Orchestrei Simfonice București, Cătălin Oprițoiu, a anunţat vineri, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, care sunt surprizele pregătite pentru spectatori în luna noiembrie. Potrivit declaraţiilor sale, Capitala și Constanța devin scenele unui concept special destinat întregii familii: show-urile Hollywood în București și Hollywood în Constanța. În cadrul ediţiei "Epic Heroes" Orchestra Simfonică București dă viață unor coloane sonore din filme şi desene animate care au definit generații – de la intrigile sofisticate ale lui James Bond, Superman, eternul erou, fascinanta lume interstelară din Star Wars, nemuritorul umor clasic din Tom & Jerry și Bugs Bunny, forța lui Rocky, vasta lume a jocului World of Warcraft cu tărâmurile sale mitice, până la Initial-D, un simbol al curselor de stradă pline de adrenalină.

Orchestra Simfonică București pregăteşte două spectacole "Epic Heroes"

Primul show "Epic Heroes" va avea loc pe 4 noiembrie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" din Constanța, iar cel de-al doilea a fost programat pe 5 noiembrie la Circul Metropolitan din București. Este prima ediție a "Epic Heroes Hollywood" este un spectacol care onorează măiestria muzicii de film, coloanele sonore ale jocurilor care au marcat epoci și a celebrelor anime, îndrăgitele desene animate japoneze.

"Probabil, după cum i-am obișnuit pe cei care vin la concertele noastre, încercăm să spargem acest tipar de concert simplu și trecem la următorul nivel. Și, când spun: «următorul nivel», mă gândesc la un eveniment, mă gândesc la o experiență pe care fiecare dintre ce care vin la noi, în sală, trebuie să o trăiască. Și de data aceasta, venim cu un concept nou", a declarat Cătălin Oprițoiu, managerul Orchestrei Simfonice București, în cadrul ediţiei "Ştirilor Dimineţii", de la Antena 3 CNN.

Ulterior, în cadrul interviului, Cătălin Oprițoiu a mai făcut următoarele precizări: "Aducem Hollywood-ul în București. Este un concept de familie, mai mult pentru că aici se pot regăsi părinții, dar, în egală măsură, se pot regăsi copiii și se pot bucura de coloanele sonore pe care noi le vom interpreta, pentru că, nu doar din filme celebre, suntem și din desene animate. Şi, exact cum ai spus mai devreme, suntem și din jocuri video, suntem din anime-uri. Dar mai mult decât atât, pentru că se va desfășura în București, de exemplu, la Circul Metropolitan, în București, noi am combinat arta acrobatică cu tot ce înseamnă artă muzicală și artă digitală".

Hollywood în București și Hollywood în Constanța nu sunt doar două concerte – reprezintă o experiență, creată de oficialii de la Orchestra Simfonică București.

"Nu numai că vom avea personajele din filme, care vor interacționa și vor fi printre spectatori, vor veni chiar pe scenă, dar vom avea momente de acrobație în timpul concertului nostru, pe care împreună cu cei de la Circul Globus, noi le-am gândit. (...). Da, gândim să mergem mai departe un pic, pentru că întotdeauna dorim să dăm spectatorilor mai mult decât se așteaptă. Întotdeauna dorim să le oferim o experiență pe care trebuie să nu o uite și pe care să-și dorească s-o repete. Și de data aceasta am gândit acest tip de proiect.

Din păcate, logistic, la Constanța nu vom avea posibilitate să oferim atât de mult. Mă mă refer la numerele de acrobație, dar celelalte, cu siguranță, le vor regăsi și spectatorii din Constanța", a mai precizat managerul Orchestrei Simfonice București în timpul declaraţiilor de la Antena 3 CNN.

Despre cumpărarea biletelor pentru cele două spectacole Epic Heroes din Capitală şi Constanţa, Cătălin Oprițoiu a spus că pot fi achiziţionate de pe: "Clasica platformă ia.bilet, pe care toată lumea o poate accesa fără niciun fel de problemă. Sunt încă bilete la vânzare. Ne bucurăm să îi invităm pe toți doritorii, dar aș vrea să înțeleagă oamenii că am trecut de acest nivel de concert și spun pentru că vrem să interacționeze oamenii cu noi. De fiecare dată când vin la noi, trebuie să se simtă mesajul, să simtă emoția pe care noi o transmitem și se simtă că fac parte din eveniment".

După show-urile colosale Hollywood în București și Hollywood în Constanța, Orchestra Simfonică București va pleca într-un turneu în zona Moldovei. Potrivit dezvăluirilor făcute de Cătălin Oprițoiu, vor fi spectacole în Bacău, Piatra Neamț, Botoșani, Iași cu "Vivaldi Rocks", o ediție electrizantă, care aduce fuziunea dintre tradiție și modernitate la un nou nivel.