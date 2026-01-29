Premiile Grammy 2026. Kendrick Lamar, Bad Bunny şi Lady Gaga, favoriţi la celebrele trofee muzicale

Kendrick Lamar conduce clasamentul nominalizărilor, cu nouă selecții, după ce anul trecut a câștigat cinci premii Grammy. Sursa colaj foto: Getty Images

Cea de-a 68-a ediţie a Grammy Awards, cele mai prestigioase premii muzicale din Statele Unite, va aduce duminică într-o confruntare directă trei nume mari, din genuri foarte diferite: Kendrick Lamar (rap), Bad Bunny (reggaeton) şi Lady Gaga (pop), transmite joi AFP, conform Agerpres. Ceremonia de decernare a trofeelor va fi prezentată de comediantul Trevor Noah din Los Angeles.

Genul K-pop ar putea fi, de asemenea, onorat şi datorită filmului de animaţie al Netflix "K-Pop Demon Hunters", un succes global, a cărui piesă, "Golden", de pe coloana sonoră, se numără printre favoritele pentru melodia anului. Marele câştigător de anul trecut, cu cinci premii pentru hitul său "Not Like Us", Kendrick Lamar, în vârstă de 38 de ani, cu 22 de premii Grammy în palmares, conduce nominalizările (9).

Fără îndoială, obiectivul său va fi să câştige marele premiu, "Albumul anului", pentru prima dată, pentru "GNX". Primul artist hip-hop care a câştigat premiul Pulitzer, californianul s-ar mulţumi şi cu o distincţie pentru melodia anului sau înregistrarea anului, pentru "Luther", cu cântăreaţa de R&B SZA.

Kendrick Lamar, Bad Bunny şi Lady Gaga, favoriţi la Premiile Grammy 2026. Sursa colaj foto: Getty Images

Lady Gaga (şapte nominalizări pentru "Mayhem" şi single-ul ei "Abracadabra") şi Bad Bunny (şase nominalizări pentru "Debi Tirar Mas Fotos" şi piesa "DtMF") sunt, de asemenea, nominalizaţi la cele trei categorii principale. Şi pentru ei, câştigarea trofeului pentru "Albumul anului" ar fi o premieră.

Aflat în turneu de promovare ar celui de-al şaselea album, Bad Bunny va fi cap de afiş la spectacolul din pauza Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, la 8 februarie, la o săptămână după gala Premiilor Grammy... ca şi Kendrick Lamar, anul trecut.

Dacă s-ar număra printre câştigători, acest lucru "ar demonstra influenţa în creştere a culturilor latino-americane în Statele Unite", a comentat muzicologul Lauron Kehrer pentru AFP.

Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martinez Ocasio, care cântă în limba spaniolă, pune accentul pe ritmurile tradiţionale portoricane şi evocă colonizarea insulei sale natale, care se află sub jurisdicţia SUA din 1898. Artistul a efectuat o rezidenţă de trei luni în Puerto Rico anul trecut, stimulând economia locală.

Susţinător convins al persoanelor LGBT+, el se opune, de asemenea, politicilor de imigrare ale lui Donald Trump şi a declarat că turneul său nu include Statele Unite, pentru a-şi proteja publicul de autorităţile de imigrare.

Unul dintre albumele anterioare ale lui Bad Bunny, "Un verano sin ti" (2022), a fost primul disc în limba spaniolă nominalizat la premiul "Albumul anului".

Lady Gaga, în vârstă de 39 de ani, a revenit la sonorităţile electropop de la începuturile sale, cu albumul "Mayhem", cu o estetică gotic-şic, susţinut de un turneu spectaculos.

Artista din New York a câştigat deja 14 premii Grammy, inclusiv pentru înregistrarea anului şi melodia anului, în 2019 pentru "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star Is Born". Această melodie i-a adus un Oscar.

De asemenea, în cursa pentru "Albumul anului" se numără artistul prodigios de urban pop Justin Bieber ("Swag") şi vedeta pop în ascensiune Sabrina Carpenter ("Man's Best Friend").

R&B-ul revine în forţă cu Leon Thomas (nominalizat la categoriile "Albumul anului" şi "Revelaţia anului") şi Olivia Dean (printre revelaţii).

"APT." de ROSE şi Bruno Mars, "Wildflower" de Billie Eilish, "The Subway" de Chappell Roan şi "Anxiety" de Doechii concurează la categoriile "Cântecul anului" şi "Înregistrarea anului", care recompensează compoziţia, respectiv producţia melodiilor.

Pentru Lauron Kehrer, prezenţa rap-ului, reggaeton-ului şi K-pop-ului la principalele categorii ale Grammy Awards reflectă adaptarea acestor premii la "climatul" industriei muzicale, mai degrabă decât o dorinţă de a "provoca schimbarea".

Academia Naţională a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări din SUA, care acordă aceste premii, a primit 3.800 de membri noi, cu scopul de a "reflecta vitalitatea peisajului muzical divers de astăzi", potrivit preşedintelui său, Harvey Mason Jr.

Jumătate dintre aceştia au 39 de ani sau mai puţin, iar 58% sunt persoane de culoare. Membrii Latin Recording Academy, care recunoaşte muzica latină, au fost, de asemenea, invitaţi să se alăture.

Cea de-a 68-a ediţie a premiilor Grammy, prezentată din Los Angeles de comediantul Trevor Noah, va începe duminică la ora 17:00, ora locală (luni, ora 01:00 GMT), însă majoritatea celor 95 de premii vor fi deja acordate în cursul după-amiezii.