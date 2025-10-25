Ucigașul lui John Lennon a dezvăluit, în sfârșit, de ce l-a împușcat pe artist, la 45 de ani după crimă

Membrii comisiei au considerat că nu are „remușcări autentice sau empatie reală” față de victime. Foto: Profimedia Images

Mark David Chapman, criminalul care l-a împușcat mortal pe John Lennon în fața clădirii Dakota în 1980, a declarat în fața comisiei de eliberare condiționată că motivația sa a fost „să devină cineva”, mărturie făcută la aproape 45 de ani de la crimă.

Declarațiile sale, consemnate într-un transcript al audierii din august obținut de publicația The Post, nu au convins autoritățile.

Chapman, în vârstă de 70 de ani și încarcerat la Green Haven Correctional Facility din comitatul Dutchess, a spus că fapta a fost „complet egoistă” și că a fost determinată de dorința de faimă asociată cu popularitatea cântărețului. „Asta a fost pentru mine și numai pentru mine, din păcate, și avea totul de-a face cu popularitatea lui”, a spus el comisiei. „Crima mea a fost complet egoistă.”

La audierea în care a cerut eliberarea pentru a 14-a oară, Chapman și-a cerut iertare pentru durerea provocată fanilor, prietenilor și familiei lui Lennon, dar membrii comisiei au considerat că nu are „remușcări autentice sau empatie reală” față de victime, potrivit documentelor. El rămâne în închisoare; următoarea sa eligibilitate pentru eliberare va fi în 2027.

Cum și-a ales ținta

În fața comisiei, Chapman a explicat cum s-a decis asupra lui Lennon ca țintă. La 25 de ani, inspirat de personajul Holden Caulfield din romanul The Catcher in the Rye și convin­s că Lennon era un „fals”, Chapman a plecat din Hawaii spre New York cu intenția de a-l ucide. A stat la pândă în octombrie fără succes, apoi s-a întors în decembrie, când „dorința a crescut din nou”. „În dimineața zilei de 8, știam pur și simplu. Nu știu cum știam, dar știam că aceea va fi ziua în care îl voi întâlni și-l voi ucide”, a declarat el.

Când Lennon a coborât dintr-o limuzină însoțit de soția sa, Yoko Ono, Chapman a tras de patru ori în spatele lui, la doar câteva ore după ce muzicianul i-a semnat un album. Lennon, în vârstă de 40 de ani, a murit la locul faptei. Chapman a fost condamnat la 20 de ani până la închisoare pe viață.

O viață marcată de activități religioase și rutină

În detenție, Chapman a declarat că trăiește o viață marcată de activități religioase și de rutină: studiu biblic zilnic, volei cu deținuții, convorbiri cu soția sa, Gloria, cu care este căsătorit de 46 de ani. În mai multe audieri anterioare, el recunoscuse că a căutat faimă și că „avea inima plină de ură”.

La cea mai recentă audiere, el a încercat din nou să arate remușcare: „A fost o ființă umană”, a spus el despre Lennon. „Nu doar familia, ci prietenii și fanii... îmi cer iertare pentru devastarea pe care le-am cauzat-o, pentru agonia prin care au trecut. Nu m-am gândit la asta deloc în acel moment; nu-mi păsa.”

Totuși, comisia a considerat că scuzele sale nu reflectă o empatie sau o remușcare suficientă, respingând cererea de eliberare condiționată. Chapman a declarat, totodată, că nu mai dorește faima: „Nu am niciun interes să fiu faimos. Puneți-mă sub preș undeva. Nu mai vreau să fiu celebru, punct.”