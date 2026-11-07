Tipurile de brânză pe care este bine să le eviți întotdeauna. Ce spune un specialist în brânzeturi

3 minute de citit Publicat la 11:00 07 Noi 2026 Modificat la 11:00 07 Noi 2026

Brânzeturile pot avea dezavantaje pe care consumatorii nu le iau întotdeauna în calcul. Foto: GettyImages

Brânza se numără printre produsele nelipsite din coșul de cumpărături. Fie că este folosită pentru paste, sandvișuri sau platouri de aperitive, aceasta se găsește într-o mulțime de variante pe rafturile supermarketurilor. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate produsele sunt la fel, iar unele dintre ele pot dezamăgi atât prin gust, cât și prin textură, potrivit Daily Mail.

Brânzeturile foarte procesate, cele cu un conținut redus de grăsime sau produsele gata rase pot părea alegeri practice, însă pot avea dezavantaje pe care consumatorii nu le iau întotdeauna în calcul.

Asta nu înseamnă că toate brânzeturile din supermarket trebuie evitate. Important este să știm ce cumpărăm și la ce ingrediente să fim atenți.

Stephen Fleming, un specialist în brânzeturi din Leeds, a explicat pentru Daily Mail că un produs nu devine automat mai slab calitativ doar pentru că este vândut într-un supermarket.

„Dacă un supermarket sprijină producători buni și ajută mii de oameni să descopere brânzeturi de calitate mai bună, este un lucru pe care l-aș aprecia, nu l-aș critica”, a declarat acesta.

Brânza deja rasă

Brânza rasă, ambalată și gata de folosit, este o soluție comodă pentru cei care vor să economisească timp în bucătărie. Totuși, Stephen Fleming spune că acesta este produsul pe care îl evită cel mai des.

În primul rând, consumatorul plătește și pentru operațiunea de răzuire. În plus, bucățile de brânză au o suprafață mai mare expusă la aer, ceea ce poate duce la pierderea prospețimii într-un timp mai scurt.

Un alt dezavantaj este că multe sortimente conțin amidon de cartofi sau alte substanțe antiaglomerante, adăugate pentru a împiedica lipirea bucăților între ele. Aceste ingrediente pot influența inclusiv modul în care brânza se topește.

Recomandarea specialistului este simplă: cumpărați o bucată de brânză de calitate și radeți-o acasă, înainte de utilizare.

Feliile de brânză topită, ambalate individual

Feliile de brânză topită, ambalate separat, sunt populare mai ales pentru sandvișuri și burgeri. Louise Allen, specialistă în brânzeturi, spune însă că acestea sunt foarte diferite de un cașcaval tradițional.

Produsele procesate nu au, de regulă, aceeași profunzime a gustului și aceleași caracteristici precum un cheddar maturat de calitate.

Chiar dacă sunt practice și ușor de folosit, ele nu pot înlocui întotdeauna aroma unor brânzeturi maturate în mod tradițional.

Brânzeturile cu un conținut redus de grăsime

Produsele cu mai puține grăsimi sunt adesea preferate de persoanele care încearcă să își controleze greutatea. În cazul brânzeturilor, însă, reducerea cantității de grăsime poate modifica atât textura, cât și gustul.

„Grăsimea joacă un rol important în textura și aroma brânzei, iar eu consider că variantele cu un conținut redus de grăsime sunt mult mai puțin satisfăcătoare”, a explicat Stephen Fleming.

Specialistul preferă să consume o cantitate mai mică dintr-o brânză autentică, în loc să o înlocuiască permanent cu o variantă degresată.

Cheddarul foarte slab maturat

Nu toată lumea preferă brânzeturile cu gust puternic sau cu miros intens. Cu toate acestea, Louise Allen îi încurajează pe consumatori să încerce și sortimentele maturate mai mult timp.

În timpul maturării, brânza capătă arome mai complexe, cu note de nucă și un gust mai intens. Unele sortimente produse prin metode tradiționale dezvoltă chiar și mici cristale crocante, apreciate de cunoscători.

Pentru un sandviș sau un platou de brânzeturi, specialistul recomandă un cheddar bine maturat, care are o aromă mult mai pronunțată decât variantele foarte tinere și blânde.

Seturile foarte ieftine de brânzeturi

O altă categorie asupra căreia specialiștii recomandă prudență este reprezentată de cutiile cu mai multe tipuri de brânză, vândute la prețuri foarte mici.

Summer, proprietara unei afaceri din domeniul brânzeturilor și vinurilor, spune că este atentă în special la seturile care costă mai puțin de 20 de lire.

Atunci când un pachet conține mai multe sortimente, dar are un preț neobișnuit de mic, merită să ne întrebăm cât de bună este, în realitate, calitatea produselor.

„Pot părea o afacere bună, însă de multe ori le lipsesc aroma, maturarea și complexitatea gustului”, a explicat aceasta.

Ce ar trebui să alegem, în schimb? Specialiștii recomandă să verificăm ingredientele, să alegem brânzeturi cu o listă cât mai simplă de ingrediente și să acordăm atenție procesului de maturare. Prețul și ambalajul nu sunt întotdeauna indicatori suficienți ai calității.