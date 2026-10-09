A doua cea mai vizitată țară din Asia de Sud-Est propune o taxă de plecare de 30 de dolari pentru pasagerii care călătoresc cu avionul

Aeroportul Suvarnabhumi din Thailanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Thailanda ia în considerare introducerea unei taxe de plecare în valoare de 1.000 de baht thailandezi (30 de dolari americani) pentru persoanele care călătoresc cu avionul în afara țării, în contextul în care guvernul solicită opinia publicului cu privire la proiectul de lege care prevede această măsură.

Taxa propusă s-ar aplica tuturor călătorilor care părăsesc țara, indiferent de naționalitate, iar plafonul legal ar fi de 5.000 de baht thailandezi pentru fiecare plecare, potrivit VNExpress care citează The Nation.

Thailanda a fost anul trecut a doua cea mai vizitată țară din Asia de Sud-Est, după Malaysia, potrivit datelor platformei ASEAN Stats.

Taxa inițială propusă ar fi de 1.000 de baht pentru pasagerii care călătoresc cu avionul, în timp ce persoanele care părăsesc țara pe cale terestră sau maritimă ar fi scutite inițial de la plata acesteia. Ministerul Finanțelor analizează introducerea taxei, iar perioada de consultare publică se va încheia până la 29 octombrie.

Ministerul a declarat că măsura urmărește să îmbunătățească utilizarea resurselor publice în cadrul disciplinei fiscale a țării, oferind totodată mai multă flexibilitate pentru gestionarea eventualelor situații de urgență din viitor. În prezent, toate plecările din țară sunt scutite de taxe, potrivit Departamentului pentru Venituri.

Călătorii ar trebui să achite taxa de plecare înainte de a părăsi Thailanda

Conform regulilor propuse, călătorii ar trebui să achite taxa de plecare înainte de a părăsi Thailanda. În general, companiile aeriene și agențiile de ticketing ar urma să încaseze taxa în momentul în care pasagerii își cumpără biletele.

Măsura s-ar aplica persoanelor de toate naționalitățile care călătoresc în afara Thailandei, inclusiv cetățenilor thailandezi, rezidenților străini și vizitatorilor internaționali.

Pe lângă pasageri, propunerea i-ar viza și pe operatorii de transport internațional de pasageri, agențiile de ticketing, operatorii aeroportuari și instituțiile publice responsabile de călătoriile internaționale, inclusiv Biroul pentru Imigrare, Departamentul Aeroporturilor și Autoritatea Aviației Civile din Thailanda.

Persoanele fizice sau juridice care nu ar achita taxa de plecare ori nu ar vira sumele colectate ar putea fi sancționate cu o penalitate echivalentă cu dublul sumei restante, la care s-ar adăuga o suprataxă lunară de 1,5%. Aceasta s-ar aplica pentru fiecare lună sau fracțiune de lună în care plata ar rămâne restantă.

Dacă va fi aprobată, legea propusă ar urma să intre în vigoare la 180 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al Guvernului. Deocamdată, măsura se află doar în stadiul de propunere și nu a intrat în vigoare.