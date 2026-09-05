Cel mai vechi tren electric din Polonia revine pe șine după ce a fost recondiționat. Cum arată „bunica” de 63 de ani

Călătoriile cu trenul au devenit tot mai populare în Polonia în ultimii ani. Foto: captură Notes from Poland

Cel mai vechi tren electric automotor din Polonia a revenit pe șine după ce a fost recondiționat. Poreclit „babcia”, care înseamnă „bunică” în limba polonă, trenul vechi de 63 de ani parcurge o rută de 10 kilometri, în weekend-uri, între orașul Tluszcz și satul Mostowka, la nord-vest de Varșovia, relatează site-ul Notes from Poland.

Trenul, al cărui nume oficial este EN57-038, a ieșit de pe linia de producție a Pafawag, un producător de locomotive de stat, pe 9 mai 1963.

Timp de decenii, trenul a circulat în provincia Malopolska, din sudul țării, transportând pasageri în orașe precum Cracovia, Tarnow, Nowy Sacz și Sucha Beskidzka. În 2003, a fost transferat în Mazovia, provincia din jurul capitalei Poloniei, Varșovia, unde a circulat de atunci.

„Căile Ferate Mazoviene investesc constant în material rulant modern, ceea ce face ca flota noastră să fie una dintre cele mai moderne din Polonia. Totuși, înțelegem pe deplin importanța tradiției și a valorii sentimentale.

„Bunica” a devenit o prezență permanentă în istoria căilor ferate din Polonia. Suntem încântați că după ce a fost recondiționat, acest tren unic va transporta din nou pasageri și îi va încânta pe iubitorii călătoriilor de altădată, îmbinând istoria cu modernitatea”, a spus Czeslaw Sulima, directorul de operațiuni al operatorului feroviar regional.

Nu este prima dată când „bunica” este modernizată. Precedentele lucrări au fost în 2022, când trenul a revenit la culorile galben și albastru originale, simboluri ale fabricii istorice Pafawag.

Această ultimă rundă de lucrări a inclus modernizarea sistemului de monitorizare și a toaletei trenului, care funcționează acum în sistem „cu circuit închis” (un mod politicos de a spune că deșeurile nu mai sunt evacuate direct pe calea ferată).

Operatorul feroviar de stat PKP promite de ani de zile să elimine treptat puținele toalete vechi „cu circuit deschis” rămase în funcțiune.

Acum că „bunica” a fost recondiționată, ea va reveni pe traseu, pe o rută de 10 kilometri, în weekend-uri, între orașul Tluszcz și satul Mostowka, la nord-vest de Varșovia.

Poland’s oldest operational electric train, nicknamed "Babcia" (meaning “Granny”), is returning to service after refurbishment.



She has been transporting passengers in various parts of Poland since 1963 https://t.co/MB6EMmN0e8 — Notes from Poland ?? (@notesfrompoland) September 4, 2026

Trenul face parte din clasa EN57 de trenuri electrice automotoare produse de Pafawag între 1961 și 1993. În total, au fost fabricate 1.429 de astfel de trenuri, multe dintre ele fiind încă în exploatare. Niciunul nu este la fel de vechi ca EN57-038.

Istoria fabricii din Wroclaw datează din anii 1830, când orașul făcea parte din Germania, fiind astfel unul dintre cei mai vechi producători de material rulant din Europa.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, când Wroclaw a devenit parte a Poloniei în urma modificărilor granițelor, fabrica a trecut în proprietatea noului stat comunist.

În anii 1990, după căderea comunismului, fabrica a fost privatizată.

Călătoriile cu trenul au devenit tot mai populare în Polonia în ultimii ani. În prima jumătate a anului 2026, un număr record de 44,7 milioane de pasageri au călătorit cu PKP Intercity, principalul operator de transport feroviar pe distanțe lungi, cu peste 10% mai mulți decât în anul precedent, care stabilise la rândul său un record, și cu aproximativ 45% mai mulți decât în urmă cu trei ani.

În timp ce țara încearcă să-și extindă rețeaua feroviară de mare viteză și să crească viteza trenurilor până la 320 km/h, interesul pentru trenurile mai vechi a crescut, de asemenea.

Acest lucru a determinat PKP să lanseze la începutul acestui an un serviciu special „fără grabă”, care le permite pasagerilor să călătorească pe trasee pitorești cu trenuri restaurate din anii 1980.