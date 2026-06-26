Femeia care a vândut tot ce avea ca să se mute permanent pe un vas de croazieră spune cum a fost primul an petrecut pe mare

Sharon Lane, o fostă profesoară din California, locuiește deja de un an pe un vas de croazieră FOTO: CNN/ Sharon Lane

Sharon Lane, o fostă profesoară din California, a visat întotdeauna ca atunci când se pensionează să aibă parte de experiențe interesante. Așa că, în urmă cu un an, femeia s-a mutat la bordul navei rezidențiale Villa Vie Odyssey, unde intenționează să locuiască atât timp cât vasul va rămâne operațional.

S-a împlinit deja un an de când nava de 196 metri lungime, cu opt punți, i-a devenit locuință permanentă. „Nu sunt într-o călătorie”, a declarat Lane pentru CNN Travel, prin apel video de pe navă. „Acesta este căminul nostru. Aici locuim”.

Villa Vie Odyssey nu este o navă de croazieră obișnuită. Este o navă „rezidențială”, ceea ce înseamnă că pasagerii pot cumpăra cabine și pot locui permanent la bord. Pentru Lane, acesta este un plan „pentru totdeauna”. Ea intenționează să continue să trăiască pe navă atât timp cât aceasta va rămâne operațională. Deși a fost recent renovată, nava are deja trei decenii de serviciu în spate. Anul trecut, compania de croaziere estima că vasul mai are aproximativ 15 ani de navigație în față.

„Acesta este un cămin”, a spus Lane. „Pur și simplu trăiesc pe navă și îmi place enorm”.

Acasă, pe ocean

Operată de startupul de croaziere Villa Vie Residences, nava Odyssey a pornit în prima lui călătorie sub noua identitate în septembrie 2024, după un început dificil: un plan anterior pentru o croazieră pe termen lung a eșuat înainte de a fi găsită o navă, urmat de o serie de întârzieri înainte de plecare.

Lane s-a îmbarcat în iunie 2025, după ce majoritatea problemelor operaționale inițiale au fost rezolvate. Pentru fosta profesoară, Odyssey reprezintă un plan de pensionare. A făcut calculele și a ajuns la concluzia că traiul pe navă este mai accesibil financiar - și mult mai captivant - decât să rămână acasă, în California. Întotdeauna i-a plăcut să călătorească și a locuit timp de doi ani în Africa de Sud, în anii 1990. A devenit o pasionată a croazierelor pentru că adoră senzația de a pluti pe mare.

Lane, aflată la sfârșitul decadei a șaptea de viață, păstrează legătura de la distanță cu familia, inclusiv cu cei doi nepoți adulți. Îi place faptul că pe navă există o comunitate deja formată, din care se poate retrage cu ușurință atunci când dorește timp pentru ea. Datorită dimensiunilor navei, găsește întotdeauna un loc liniștit unde să se piardă în lectură.

Lane a vândut tot ce avea și și-a investit economiile de-o viață în acest plan, alegând inițial cea mai ieftină opțiune: o cabină interioară, fără ferestre.

„Nu petrec foarte mult timp în cabină”, a spus ea.

Villa Vie Residences a precizat pentru CNN că dreptul de proprietate asupra unei cabine pentru cinci ani începe de la 59.999 de dolari. Proprietatea integrală începe de la 99.999 de dolari. Există și alte planuri de ocupare. Proprietarii plătesc, de asemenea, taxe lunare, care în 2025 erau de aproximativ 2.000 de dolari de persoană pentru ocupare dublă și 3.000 de dolari pentru ocupare individuală.

Prețurile au fluctuat de la lansarea navei și odată cu creșterea popularității proiectului. Există și tarife reduse pentru pasagerii mai în vârstă.

„Am extins și posibilitățile de închiriere”, a declarat directorul executiv al Villa Vie Residences, Mikael Petterson, explicând că această opțiune le permite „mai multor persoane să experimenteze viața la bord înainte de a decide dacă proprietatea este potrivită pentru ele”.

Cu toate acestea, potrivit lui Petterson, majoritatea celor aflați la bord sunt acolo pe termen lung.

„În prezent, proprietarii îi depășesc pe chiriași într-un raport de aproximativ 3 la 1”, a spus el pentru CNN. Puțin peste jumătate dintre cei aflați la bord călătoresc singuri, asemenea lui Lane.

Deși prețurile cabinelor Villa Vie nu sunt mici, ele rămân relativ accesibile în comparație cu The World, cea de-a doua navă rezidențială aflată în prezent pe mare, destinată unui segment de lux, unde prețurile pornesc de la 3,5 milioane de dolari. Există și alte proiecte de nave rezidențiale în pregătire, precum NJORD, descrisă drept o „comunitate exclusivistă pe mare”, însă acestea nu au fost încă realizate.

La bord, mesele și băuturile nealcoolice sunt incluse în taxele lunare ale rezidenților. La fel și alcoolul servit la cină, internetul Wi-Fi și consultațiile medicale (dar nu și procedurile sau medicamentele). Există, de asemenea, serviciu de room-service non-stop, curățenie săptămânală și spălarea hainelor la fiecare două săptămâni, fără costuri suplimentare.

Și, bineînțeles, cei aflați la bord au ocazia să înconjoare globul, oprindu-se în porturi de la Tokyo până în Hawaii. Excursiile la țărm sunt opționale și presupun costuri suplimentare.

În primele luni de navigație ale Odyssey, Villa Vie s-a confruntat cu anularea unor escale, pe care Petterson le-a pus pe seama vremii, birocrației și problemelor logistice din destinațiile unde sunt necesare ambarcațiuni mai mici pentru a transporta pasagerii la uscat.

Ulterior, compania a construit pasarele personalizate pentru a lega nava de bărcile de transfer, concepute pentru a reduce mișcările provocate de valuri.

Aceste pasarele sunt acum utilizate în mod activ de Odyssey.

„Montarea lor durează până la patru ore, iar demontarea încă patru, așa că le folosim doar atunci când rămânem ancorați mai multe zile și condițiile meteo sunt favorabile”, a spus Petterson. „Le vom utiliza tot mai des în porturile tropicale, precum cele din Maldive”.

Viața la bord

Între escale, rezidenții au numeroase activități la dispoziție, de la divertisment organizat oficial la inițiative ale pasagerilor, inclusiv spectacole de teatru de amatori.

Unii rezidenți ai Odyssey lucrează de la distanță de pe navă. Mulți își documentează aventurile pe rețelele sociale sau pe bloguri. Există chiar și animale de companie care călătoresc la bord.

Lane nu participă la multe dintre activitățile organizate, întrucât nu sunt pe gustul ei, însă îi place să discute cu oamenii interesanți care numesc și ei Odyssey „acasă”.

„Cina durează mult aici, pentru că folosim timpul mesei ca timp social; stai cu oamenii, mănânci și petreci o oră și jumătate, poate chiar două ore la masă”, a spus ea.

„Unii merg la karaoke, la film, la dans sau la spectacole, dar eu nu. Nu sunt genul acesta de persoană... Unii încearcă să mă convingă să joc bridge, dar nu am absolut niciun interes pentru acest joc”.

Totuși, pentru o perioadă, Lane s-a bucurat de serile săptămânale de trivia și, ocazional, este tentată să vadă un film. Își începe ziua cu zece minute pe banda de alergare din sala de sport a navei, admirând întinderea oceanului. În prezent, proiectul ei de seară este să învețe limba spaniolă online. De asemenea, și-a petrecut mare parte din ultimul an amenajându-și cabina exact așa cum și-o dorea, fără grabă, deoarece urma să locuiască acolo pe termen lung.

După două luni, Lane și-a schimbat cabina, găsind o ofertă mai avantajoasă, cu un preț ajustat în funcție de vârstă.

Cabina actuală reprezintă un upgrade. Spre deosebire de cea inițială, are ferestre. Deși și-a vândut multe dintre bunuri înainte de a urca la bord, i-a făcut plăcere să transforme spațiul într-un adevărat cămin.

„Nu vedeam niciun motiv să mă grăbesc”, a spus Lane despre amenajarea cabinei. „Am vrut mai întâi să mă obișnuiesc cu viața pe navă, să înțeleg cum funcționează lucrurile și să-mi creez o rutină”.

Aceasta a inclus și găsirea locului preferat de pe navă. După ce a testat mai multe spații de relaxare, Lane s-a oprit asupra unui fotoliu confortabil aflat pe unul dintre coridoarele navei, între barul sportiv și centrul de afaceri.

„Există o lampă deasupra capului pentru lectură și ferestre uriașe de-a lungul întregului perete, astfel încât poți literalmente să privești oceanul trecând pe lângă tine”, a spus Lane. „Citesc, privesc afară și mă bucur de peisaj. Îmi place mai ales în zilele petrecute pe mare, pentru că vezi cu adevărat oceanul în mișcare”.

Lane nu coboară prea des de pe navă, a ales o navă de croazieră drept locuință mai degrabă pentru priveliștile marine decât pentru explorarea porturilor noi. De asemenea, este prudentă în privința deplasărilor cu bărcile de transfer, din cauza unei vechi afecțiuni la spate, pe care se teme că mișcarea valurilor ar putea-o agrava.

Totuși, uneori există locuri care „o cheamă”, iar atunci nu poate rezista tentației de a coborî la țărm. În Japonia, de exemplu, a vizitat Muntele Fuji, deși a descris excursia drept „un eșec”, întrucâte ploaia și norii au împiedicat vizibilitatea.

Când coboară de pe navă, momentele sale preferate nu sunt neapărat obiectivele spectaculoase, ci întâlnirile simple, dar memorabile, cu localnicii.

„Eram în Hobart, Australia, și am intrat într-un mic magazin de feronerie de familie”, și-a amintit ea. A stat de vorbă cu proprietarii o bună bucată de timp.

„Pur și simplu trăim viața și descoperim că oamenii de pe cealaltă parte a lumii sunt, în mare, la fel ca noi. Îmi place enorm această parte culturală, să văd cum trăiesc oamenii și ce avem în comun. A fost minunat. Nu a fost ceva extraordinar, dar nu voi uita niciodată acel moment”.

La bord, Lane se bucură și de relațiile cu oameni proveniți din diferite colțuri ale lumii. Petterson a declarat că 80% dintre proprietarii de pe Villa Vie Odyssey provin din Statele Unite și Canada, urmați îndeaproape de Australia și Noua Zeelandă, descriind nava drept „o comunitate globală prosperă”.

Lane își amintește că, la una dintre cine, a legat o prietenie cu un cuplu australian și unul scoțian datorită pasiunii comune pentru romanele polițiste. A fost încântată să descopere că toți aveau același autor preferat.

Potrivit lui Lane, oamenii care s-au îmbarcat în același port și în aceeași zi creează o legătură specială, care rămâne pentru totdeauna.

„Este ca absolvirea liceului, avem aceeași zi a absolvirii, doar că noi am absolvit viața de pe uscat și am trecut la viața pe ocean”, a glumit ea.

Pentru Lane, cea mai dificilă parte a vieții la bord este faptul că nu toată lumea rămâne permanent pe navă, iar uneori ajunge să se apropie de oameni care apoi debarcă. Cu toate acestea, păstrează legătura cu mulți dintre foștii săi colegi de călătorie, inclusiv cu o bună prietenă care a petrecut o perioadă pe navă înainte de a se întoarce acasă, în Cabo San Lucas, Mexic.

„Plănuiește să ni se alăture din nou anul viitor, când vom naviga prin Europa, așa că o voi putea revedea atunci. În plus, vorbim pe FaceTime”, a spus Lane.

Deși unii rezidenți vin și pleacă, Lane spune că, de obicei, poți face diferența între cei care văd Odyssey ca pe o destinație de vacanță și cei care sunt implicați pe termen lung.

„Îți dai seama după felul în care se referă la «acasă»”, a spus ea. Pentru Lane, acasă nu mai este California. Acasă este locul unde se află în acel moment Odyssey pe harta lumii.

După un an petrecut pe navă, Lane spune că nu i-a lipsit deloc să-și gătească singură mesele și cu siguranță nu îi lipsesc spălatul rufelor sau curățenia. Faptul că nu mai trebuie să se preocupe de treburile casnice este „paradisul”, spune ea.

În general, Lane afirmă că se simte „detașată de lumea reală” și exact așa îi place.

„Dacă lumea reală înseamnă să conduci până la benzinărie și să vezi cât de mult au crescut prețurile, dacă înseamnă să mergi la supermarket și să stai la cozi lungi, dacă înseamnă să plătești facturi și să te îngrijorezi din cauza evenimentelor din diferite locuri, atunci nu, mulțumesc”, a spus ea.

Aceasta nu înseamnă că Lane și ceilalți rezidenți ai navei nu urmăresc știrile internaționale.

„Suntem atenți și ne informăm reciproc atunci când se întâmplă ceva”, a spus ea, subliniind că toți rezidenții au prieteni și rude în diferite părți ale lumii, afectate de evoluțiile geopolitice.

Consecințele continue ale conflictului cu Iranul, închiderea spațiului aerian, restricționarea căilor navigabile și creșterea prețurilor la combustibil, au afectat direct și Odyssey.

„A trebuit să rămânem flexibili și să ajustăm ocazional traseele sau escalele în funcție de evenimentele globale”, a explicat Petterson, precizând că societatea încearcă să creeze itinerarii mai flexibile, capabile să se adapteze mai bine situațiilor neprevăzute.

Lane a descris prețurile și eventualele penurii de combustibil drept „o preocupare majoră”, dar s-a declarat mulțumită să vadă că Villa Vie caută soluții alternative.

„Fără combustibil nu ne putem deplasa, așa că este foarte important”, a spus ea. „Nu ne place întotdeauna tot ceea ce vedem, dar, individual, nu putem schimba prea multe, așa că încercăm să nu ne facem prea multe griji”.

„Din fericire, modelul nostru rezidențial ne oferă o flexibilitate mai mare pentru optimizarea rutelor și a timpului petrecut în porturi, ceea ce ne ajută să gestionăm costurile menținând în același timp călătoria”, a declarat Petterson.

Viața la care a visat

Lane și-a sărbătorit primul an la bord printr-o cină alături de ceilalți rezidenți care împlineau un an pe navă.

„Mulți dintre noi am luat cina împreună”, a spus ea. „De asemenea, s-a făcut un anunț pentru întreaga navă prin care ni s-a urat tuturor «La mulți ani»”.

După un an, Lane spune că se simte mai fericită ca niciodată. Timpul petrecut pe Odyssey a fost rezultatul unui vis mai vechi.

„Am crezut în această idee atunci și cred în ea și acum”, a spus Lane despre viața permanentă pe ocean. „Avem unele probleme legate de combustibil, pe care le gestionează. Au mai existat și alte mici dificultăți. Le rezolvăm, găsim soluții, pentru că totul este nou”.

Pentru Lane, aceasta este viața la care a visat.

„Este un stil de viață potrivit pentru oamenii care își doresc un ritm mai lent, o modalitate de a vedea lumea, dar cu mai puține responsabilități”, a spus ea.

„Dacă aș câștiga la loterie, aș cumpăra pur și simplu cabina de lângă a mea, aș deschide o ușă între cele două cabine și aș transforma-o pe aceea într-un dressing”.