Hotelul unde check-in-ul îți dă fiori: Dormi în capsule de lux, fixate pe o stâncă, la 365 de metri deasupra Văii Sacre din Peru

3 minute de citit Publicat la 23:28 08 Noi 2026 Modificat la 23:29 08 Noi 2026

Skylodge, un mic complex de capsule transparente de lux, suspendate pe versantul unei stânci din Valea Sacră, Peru. Sursa colaj foto: Getty Images & Hepta

Suspendate la o înălţime de 365 de metri pe versantul unei stânci din Valea Sacră a statului Peru, capsulele transparente de la Skylodge oferă priveliști extraordinare, însă pentru a ajunge la ele ai nevoie de nervi de oțel. O turistă a povestit, într-un interviu, cum a trăit alături de soțul ei această experiență inedită în Anzii Peruvieni, în apropiere de Cusco, fosta capitală a incaşilor și poarta de intrare către Machu Picchu, relatează BBC.

Destinaţia celor doi soţi se numeşte Skylodge Adventure Suites – un complex de capsule transparente, fixate pe versantul aproape vertical al unei stânci, la 365 de metri deasupra Văii Sacre. Iar pentru a ajunge acolo, cuplul a fost nevoit să parcurgă un traseu special amenajat, cu scări, pasaje cu cabluri metalice, trepte și elemente de fier.

"Eu și soțul meu, alături de alte patru persoane, veniserăm să petrecem o noapte suspendați deasupra Anzilor Peruvieni", a declarat Alex Chovanak, potrivit sursei citate.

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Odinioară, inima agricolă, economică și spirituală a Imperiului Incaș, Valea Sacră din Peru atrage turiștii datorită ruinelor incașe, satelor tradiționale și peisajelor montane spectaculoase. Micul sat Pachar, unde se află complexul Skylodge, este situat la doar 10 kilometri de aglomeratul oraș incaș Ollantaytambo. Cu toate acestea, câmpiile sale fertile, acoperite de vegetație luxuriantă, și piscurile andine înzăpezite par să aparțină unei lumi complet diferite.

Ca să ajungă în capsula transparentă pe care Alex Chovanak şi soţul ei şi-o rezervaseră, au urcat pe "via ferrata", un traseu care a durat aproximativ o oră și jumătate.

"Picioarele îmi tremurau în timp ce îmi repoziționam cu grijă bocancul de drumeție pe cablul împletit, gros de aproximativ un centimetru. Ținând strâns cablul traseului de «via ferrata», aflat la nivelul ochilor, mi-am prins carabiniera de următorul segment metalic și am făcut un pas deasupra hăului, la peste 200 de metri înălțime", a rememorat curajoasa tânără.

Ulterior, aceasta a adăugat că, la un moment dat, a strigat către soţului său, care se afla în spate: "Se pare că mi-e frică de înălțime".

"Având sub picioare doar cablul, pereții abrupți de granit din Valea Sacră a Incaşilor coborau vertiginos spre râul Urubamba, de un verde tulbure, aflat mult mai jos. Am înaintat cu greutate, într-un mod stângaci, peste golul de 20 de metri, repetându-mi în gând un singur îndemn: «Nu te uita în jos». Ajunsă, în sfârșit, de partea cealaltă, m-am așezat cu grijă pe o scară metalică. Ghidul nostru, Efren Lopez, m-a asigurat că mai avem de urcat doar câteva sute de metri", a mai povestit Alex Chovanak.

Toate acestea făceau parte, de fapt, din procedura de check-in la Skylodge Adventure Suites.

O noapte petrecută sub cerul înstelat

Turista a mai dezvăluit în cadrul interviului că s-a simţit, cu adevărat, în siguranţă abia după ce a păşit în interiorul capsulei şi a renunţat la hamul pe care îl purtase până sus.

"Eu și soțul meu ne-am așezat alături de cei patru însoțitori, în jurul unui ceainic, și am privit apusul peste Valea Sacră prin pereții transparenți ai capsulei, în timp ce ghidul nostru, Lopez, pregătea o cină peruană. Am savurat supă de dovleac, pui cu sos remoulade și cartofi andini, urmate de o negresă, acoperită cu pulpă proaspătă de maracuyá (fructul pasiunii). Afară, cerul roz s-a întunecat treptat, lăsând să se vadă primele stele și dâra strălucitoare a Căii Lactee", a mai spus Alex Chovanak pentru BBC.

Ghidul Efren Lopez le recomandă celor care ajung la Skylodge să nu se pună la somn depreve ca să poată admira Calea Lactee în toată splendoarea sa.

Într-o postare făcută pe contul ei de Instagram, tânăra a mărturisit: "Costul este de 240 de dolari de persoană și include transportul dus-întors din orașul Cusco (1,5 ore), ghizii, prânzul și cele 4 ore de activități. Recomand cu nota 1000/10 dacă vizitați Peru".