„Pădurea” cu aer condiționat, unde te plimbi pe afară în plină vară, pe o insulă din deșert: Are alei de cristal și copaci de sticlă

Pădurea cu copaci de sticlă și aer condiționat de pe insula Gewan din Qatar. Sursa foto: Profimedia Images

Când vara lovește Qatarul, majoritatea oamenilor se retrag în interior în timpul orelor călduroase, adăpostindu-se acasă sau la muncă cu aerul condiționat dat la maxim sau vizitând centre comerciale extrem de răcite — și deplasându-se între ele cu mașini răcite la temperaturi de frigider.

A fi afară la soare este mai mult de tolerat decât de savurat. Până acum.

Pe insula Gewan – cea mai recentă adiție la un arhipelag artificial de lângă capitala Doha – vizitatorii se pot plimba confortabil afară chiar și în mijlocul unei zile toride de vară datorită unei inovații surprinzătoare: o „pădure” cu aer condiționat, transmite CNN.

Aleea de Cristal

De-a lungul axei centrale a insulei se întinde o promenadă de 450 de metri, cunoscută sub numele de Crystal Walk (Aleea de Cristal). Deși este deschisă elementelor naturii, temperatura este reglată artificial.

Aleile sunt acoperite de o structură asemănătoare copacilor care oferă umbră de soarele direct, ajutând totodată la păstrarea aerului rece provenit de la ventilatoarele de sub pavaj.

Aerul condiționat în aer liber nu este o noutate în Qatar. În parcurile Al Gharrafa și Umm Al Seneem din Doha, oamenii se pot antrena pe trasee de jogging răcite și umbrite. Zonele comerciale în aer liber, precum Al Hazm Mall și West Walk, beneficiază de asemenea de jeturi reci de aer provenite de la stradă.

Gewan — scris și Jiwan — duce acest concept la un alt nivel. Crystal Walk oferă umbră datorită ramurilor artificiale acoperite cu 10 tone de cristale, de unde și numele său. Acestea folosesc panouri solare pentru a transforma lumina puternică a soarelui în electricitate pentru a alimenta sistemul de aer condiționat. Există, de asemenea, mici fântâni cu apă pentru a te răcori.

Turiștii, „cu adevărat uluiți”

Cu temperaturi plăcute de 21-23 de grade Celsius pe tot parcursul anului, zona a devenit rapid cea mai nouă atracție turistică din Qatar.

„Insula Gewan a devenit acum un punct obișnuit în tururile mele prin oraș,” spune Siham Haleem, care ghidează turiști din toată lumea în Qatar de mai bine de 15 ani. „O vizitez de patru sau cinci ori pe săptămână, și de fiecare dată oaspeții mei sunt cu adevărat uluiți.”

Nu vin doar pentru temperaturi. Copacii de cristal creează un peisaj urban neobișnuit care apare frecvent în postările de pe rețelele sociale.

Există, de asemenea, panouri de cristal încorporate în pavaj — aproximativ 180 de cutii dreptunghiulare, iluminate și protejate cu sticlă rezistentă.

În interior sunt expuse peisaje, animale, orașe și industrii, organizate pe teme deșert, zăpadă, pădure, mare și mașinării. Vizitatorii întâlnesc bancuri de pești, crocodili, colonii de pinguini și motive locale, precum caravane de cămile și instrumente muzicale.

Omar Abou Mourad, un expat libanez care lucrează în Doha, își aduce regulat familia. În timp ce copiii se bucură de display-urile de cristal, Abou Mourad apreciază locația și ingineria modernă.

„Este o evadare într-o lume de lux, plină de detalii inspirate de cristale, restaurante și cafenele la modă și magazine stilate,” spune el.

Cel mai mare mall exterior cu aer condiționat din lume

Zona a stabilit și recorduri, câștigând titluri Guinness World Records pentru cel mai mare mall exterior cu aer condiționat și pentru cea mai mare copertină interactivă de lumină în aer liber.

Înainte de a deveni atracție turistică, insula Gewan avea un rol mai funcțional. Site-ul de 400.000 de metri pătrați a fost inițial un punct de pregătire pentru construcția The Pearl, o zonă rezidențială de lux construită pe un complex de insule artificiale.

De la a fi practic un teren de construcții, Gewan — numită după o formă rară de perlă — a trecut printr-o transformare remarcabilă.

Văzută de sus, insula este împărțită aproximativ în trei părți. Capătul estic cuprinde vile private și reședințe. Zona centrală oferă trasee de plimbare, magazine, cafenele, restaurante și lucrări de artă. Treimea vestică va găzdui un nou complex hotelier cu teren de golf și alte facilități de agrement.

Și, în timp ce mare parte din Doha este gândită pentru mașini, Gewan, conectată la The Pearl prin trei poduri, este concepută la scară umană, în special Crystal Walk.

„Viziunea noastră a fost să creăm o comunitate vibrantă, ușor de parcurs pe jos, în inima insulei Gewan,” spune John C. Kim, director de design și responsabil principal pentru masterplanul insulei Gewan, la firma internațională de design AE7.

„Această axă centrală oferă spații intime pentru interacțiuni sociale, în timp ce perimetrul oferă priveliști spectaculoase asupra Golfului și Insulelor Pearl.”

Taxiuri acvatice și alei cu „copaci de sticlă”

De-a lungul coastei insulei Gewan care se uită spre The Pearl se întinde o promenadă plină de restaurante. Aleile sunt încadrate de „copaci de sticlă” inspirați de formele distinctive ale artistului american Dale Chihuly.

Există o oprire pentru taxiuri acvatice, unde mici bărci cu până la 10 pasageri pleacă regulat. Pentru 200 de riyali qatarieni (aproximativ 55 USD), vizitatorii pot călători prin canalele Cartierului Qanat până la Marina Porto Arabia din centrul The Pearl — o călătorie de aproximativ 20 de minute, la fel de populară printre localnici ca și printre turiști.

La marginea de sud-vest a insulei, se construiește complexul Corinthia Gewan Island de 13.000 de metri pătrați, un hotel de cinci stele și reședințe cu 110 camere și suite, un teren de golf de nouă găuri și un club de plajă privat. Facilitățile de agrement sunt programate să se deschidă în etape între 2026 și 2027.

Insula Gewan s-a umplut treptat cu restaurante și cafenele

Dezvoltatorii spun că proiectul are scopul de a consolida impulsul turistic al insulei Gewan. Ca și mare parte din insulă, resortul este poziționat ca parte a ofertei în expansiune de lifestyle și turism din Doha, deși impactul său pe termen lung asupra numărului de vizitatori — și cum se va diferenția într-o piață de lux deja aglomerată — rămâne de văzut.

Dincolo de șantierele de construcții, insula Gewan s-a umplut treptat cu restaurante și cafenele pentru locuitori și vizitatori care caută să ia masa în aer liber în lunile mai răcoroase.

Oferta variază de la cafenele casual la locații tematice — inclusiv o cafenea cu mașini de lux expuse și alta construită în jurul unor zone de joacă pentru copii — alături de un amestec de concepte internaționale și bucătării regionale.

Rezultatul este o zonă de luat masa care este cel mai aglomerată seara. Chiar și cu promisiunea unor temperaturi mai plăcute pe timpul zilei, viața socială din Doha se prelungește până târziu.

Susținătorii spun că astfel de dezvoltări ar putea ajuta la diversificarea opțiunilor de agrement ale orașului și la prelungirea activităților dincolo de sezonul de vârf al iernii, deși mult va depinde de cât de constant vor atrage aceste locuri atât locuitori, cât și turiști odată ce noutatea se va estompa.