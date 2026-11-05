Pare construit din 70 de case suprapuse, este hotel și se află aproape de România. Prețul pentru o noapte de cazare este neașteptat

2 minute de citit Publicat la 12:46 05 Noi 2026 Modificat la 12:46 05 Noi 2026

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam este un hotel de patru stele din Țările de Jos, devenit celebru în toată lumea datorită designului său spectaculos FOTO: Profimedia Images

Un hotel din orașul olandez Zaandam pare desprins dintr-o lume de poveste și atrage privirile turiștilor printr-o arhitectură cu totul neobișnuită. Cu o fațadă care amintește de un turn Babel modern, clădirea pare construită din zeci de case tradiționale, colorate în verde și albastru, așezate una peste alta.

Este vorba despre Inntel Hotels Amsterdam Zaandam, un hotel de patru stele devenit celebru în toată lumea datorită designului său spectaculos. Clădirea cu 12 etaje, care a fost proiectată de Wilfried van Winden într-o manieră modernă și eclectică, reproduce imaginea a aproape 70 de locuințe tradiționale din regiunea Zaan.

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Hotelul a devenit un obiectiv turistic în sine și este una dintre cele mai fotografiate clădiri din Olanda.

Dar aspectul neobișnuit nu este singurul atu al clădirii. Dincolo de fațada care pare un adevărat puzzle arhitectural, hotelul oferă facilități și servicii moderne pentru cei care se cazează aici.

Camere moderne, wellness și restaurant cu terasă deasupra canalului

Interiorul hotelului păstrează legătura cu istoria și tradițiile locale. Camerele sunt amenajate modern, dar includ fototapete de mari dimensiuni, cu imagini istorice care ilustrează meșteșugurile, fabricile și activitățile industriale care au marcat trecutul regiunii.

Hotelul are și un centru wellness care include o piscină interioară încălzită, saună finlandeză, baie turcească de aburi și sală de fitness.

Nici experiența culinară nu este neglijată. Restaurantul Puur Saen propune preparate inspirate din bucătăria locală, iar terasa lui, amplasată deasupra canalului, oferă un cadru aparte pentru servirea mesei.

La doar 12 minute de Amsterdam

Un alt avantaj important al hotelului este amplasarea lui. Inntel Hotels Amsterdam Zaandam se află în centrul orașului Zaandam, lângă gara principală, fiind foarte ușor de accesat pentru cei care ajung în țară cu avionul.

Amsterdamul se află la doar 12 minute distanță parcursă cu trenul. Dar din Zaandam există tren direct către Aeroportul Schiphol.

Turiștii care vor să descopere peisajele tradiționale olandeze pot ajunge în aproximativ cinci minute cu trenul la Zaanse Schans, celebrul sat turistic cunoscut pentru morile sale de vânt și casele tradiționale.

Cât costă o noapte de cazare

În ceea ce privește prețurile, hotelul este o alternativă interesantă pentru cei care vor să viziteze Amsterdamul, dar preferă să se cazeze în afara aglomerației capitalei.

Prețurile pentru o cameră standard pentru dou persoane sunt cuprinse între 415 și 520 de lei, în funcție de platforma de pe care se face rezervarea. Însă tarifele pot varia destul de mult în funcție de perioada aleasă sau ziua săptămânii.

Sezonul turistic influențează în mod direct costurile. Primăvara, când numeroși vizitatori ajung în Țările de Jos pentru a admira câmpurile de lalele și pentru a vizita parcul Keukenhof, dar și în lunile de vară, prețurile sunt mai mari.

Contează și categoria camerei. Variantele tematice, precum Craft Deluxe sau Factory Design, pot avea tarife mai ridicate decât camerele standard Taste Smart. De asemenea, rezervările care includ posibilitatea anulării gratuite sunt, de regulă, ceva mai scumpe decât ofertele nerambursabile.