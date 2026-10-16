Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027

Bucovina, desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027. Sursa colaj foto: Getty Images

Un colț liniștit din România, plin de mănăstiri pictate și păduri străvechi, a ocupat primul loc în clasamentul celor mai subestimate destinații turistice din lume pentru 2027, actualizat recent de celebra publicație britanică Time Out. Tot pe podium s-au clasat Dakota de Sud, SUA şi orașele din Asturia, Spania.

Dacă menţionezi România în faţa unor turişti străini, cei mai mulţi dintre ei își vor imagina castele gotice și un anumit conte cu o slăbiciune pentru sânge. Însă, dacă te îndrepţi spre nord-est, traversând Carpații Orientali, vei descoperi o regiune mult mai liniștită, cu aceiași munți sălbatici și mult mai puține autocare turistice. Această regiune este Bucovina și tocmai a ocupat primul loc în lista recent actualizată de Time Out a celor mai subestimate destinații de călătorie din lume pentru 2027.

Așadar, ce face Bucovina să fie atât de specială? Este o regiune în care tradițiile sunt bine păstrate, are peisaje montane spectaculoase, păduri străvechi, pajiști cu flori sălbatice și mici orașe montane. Totodată, Bucovina este renumită pentru mănăstirile sale pictate înscrise în patrimoniul mondial UNESCO – lăcașuri de cult acoperite cu fresce viu colorate, care înfățișează scene biblice și povești din folclorul românesc.

› Vezi galeria foto ‹

De asemenea, aici începe Via Transilvanica, un traseu de pelerinaj din România cu o lungime de 1.400 km, care traversează țara pe diagonală, trece prin aproximativ 400 de comunități și a cărui parcurgere integrală durează, în medie, două luni.

Grace Beard, editor de turism al publicației Time Out, a parcurs o parte din traseu și a remarcat ospitalitatea localnicilor, mesele delicioase oferite în gospodării și băuturile tradiționale.

"Via Transilvanica este, din punct de vedere tehnic, cel mai mare parc de sculpturi în aer liber din lume", a declarat Iulian Gabor, unul dintre fondatorii Via Transilvanica, referindu-se la bornele de piatră sculptate individual, care îi ghidează pe drumeți.

Bucovina este cunoscută și pentru tradiția încondeierii ouălor. Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești găzduiește sute de exemplare decorate, au mai notat jurnaliştii de la Time Out.

Ce alte destinații se află în clasament, după Bucovina

Potrivit sursei citate, pe locul al doilea în acest top inedit se află statul Dakota de Sud, din Statele Unite, remarcat pentru parcurile naturale și peisajele sale, inclusiv formațiunile stâncoase din Badlands și turmele de bizoni din Custer State Park.

Locul al treilea este ocupat de orașele din regiunea Asturias, în nordul Spaniei. Oviedo este descris drept un oraș istoric, cu numeroase sculpturi în spațiul public, Gijón se remarcă prin plaja sa întinsă și centrul vechi, iar Avilés păstrează un caracter medieval și găzduiește centrul cultural Centro Niemeyer.

Top 10 cele mai subestimate destinații turistice din lume pentru 2027:

Bucovina, România; Dakota de Sud, SUA; Orașele din regiunea Asturia, Spania; Peninsula Osa, Costa Rica; San Martín, Peru; Zambujeira do Mar, Portugalia; Bisbee, Arizona, SUA; Shenzhen, China; Carry-le-Rouet, Franța; Tioga Pass, California, SUA.

În total, clasamentul celebrei publicaţii britanice Time Out cuprinde 41 de destinații considerate alternative mai liniștite și mai accesibile la locurile turistice consacrate. Acestea au fost vizitate de editori ai publicaţiei sau colaboratori specializați în turism.