Șase țări, șapte orașe: care sunt cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Festivalul de iarnă care nu trebuie ratat

3 minute de citit Publicat la 11:00 22 Noi 2025 Modificat la 12:21 22 Noi 2025

Târgul de Crăciun din Luxemburg. Foto: Getty Images

În fiecare iarnă, târgurile de Crăciun aduc magie în orașele Europei: lumini calde, miros de scorțișoară, vin fiert și colinde în surdină. Piețe cu istorie de sute de ani par rupte din basme când se apropie Crăciunul. Pentru o familie din Australia, obișnuită să sărbătorească în căldura sufocantă a verii, aceste târguri au fost o adevărată revelație, relatează BBC. De la carusele strălucitoare la delicii tradiționale și orașe care par desprinse din povești, aventura lor printre cele mai frumoase piețe de Crăciun ale Europei le-a schimbat complet felul în care trăiesc spiritul sărbătorilor. Un oraș, unde are loc un festival al iernii, i-a impresionat cel mai mult.

Planul: o călătorie cu trenul prin șase țări (Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Anglia, Luxemburg) și șapte orașe (Mainz, Nuremberg, Praga, Bratislava, Budapesta, Londra, Luxemburg), cu timp suficient pentru a se bucura de fiecare târg de Crăciun întâlnit în cale. Iată târgurile care i-au impresionat:

Delicii culinare: din Germania în Ungaria

Târgurile de Crăciun, de regulă, gem cu preparate care mai de care mai tradiționale. Un tur al târgurilor din Europa nu este complet dacă turiștii nu gustă și din felurile de mâncare locale.

Această familie recomandă kartoffelpuffer (clătite de cartofi) de la Târgul de Crăciun din Mainz (Germania), klobása (cârnați) cu muștar și pâine în Praga și langos la Budapesta. Iar preferatele copiilor au fost frigăruile cu fructe glazurate în ciocolată.

Iar cea mai bună băutură pentru a însoți aceste preparate este, desigur, vinul fiert. Nu există o rețetă standard, așa că aromele sunt diferite de la un târg la altul. Cel mai bun însă, spune această familie pentru BBC, este feuerzangenbowle pe care l-au găsit la un târg de Crăciun din Nuremberg.

Feuerzangenbowle este plin de istorie – și de rom. Cuburi de zahăr îmbibate în rom ard în permanență deasupra oalelor și picură lent dulceață caramelizată în vin.

Mâncarea este parcă mai gustoasă când e savurată în orașe cu priveliști ca-n povești. În Mainz, colindătorii sunt plasați strategic în fața Catedralei din oraș, veche de 1.000 de ani, unde organizatorii târgului au instalat o scenă a Nașterii Domnului cu cu figurine sculptate manual, în mărime naturală.

În Nuremberg există o piață dedicată în întregime dedicată copiilor, unde aceștia se pot da în carusele și trenulețe.

Meșteșuguri frumoase abundă în Budapesta și Bratislava.

Pe cât frumoase sunt toate aceste târguri, aglomerația tipică de Crăciun știrbește din magie, așa cum au descoperit turiștii australieni pe pielea lor.

Târguri magice și...aglomerate

Odată ajunsă în Londra, familia din Australia s-a văzut nevoită să renunțe la planurile de a lua cina în târgurile din Leicester Square și Covent Garden. Oamenii erau înghesuiți, iar intrările erau blocate de mulțime.

O poveste similară a fost și în Praga, unde atmosfera din Târgul de Crăciun a fost sufocantă din cauza aglomerației.

Cu un strop de organizare însă, turiștii și localnicii pot evita aglomerația. De pildă, târgurile pot fi vizitate înainte de orele de vârf pentru a vă bucura de tot ce au de oferit fără înghesuială și cozi infernale.

Târgul de Crăciun subestimat al Europei

În vremuri în care multe orașe din Europa se confruntă cu supra-turism, micul oraș Luxemburg se simte ca un secret ascuns în văzul tuturor.

Capitala mică, inclusă în patrimoniul UNESCO, poate fi explorată pe jos. Liftul panoramic, înalt de 72 de metri, este gratuit și poate fi folosit pentru deplasări între cele două niveluri ale orașului. Priveliștea este superbă. Iar când se lasă seara și se aprind luminile festivalului Winterlights, întreg orașul se transformă într-un adevărat tărâm al iernii.

Mici târguri de Crăciun sunt amplasate în cinci locații din oraș în cadrul festivalului Winterlights. Astfel, se evită aglomerația. Mai mult, turiștii se pot deplasa cu tramvaiul gratuit între toate aceste piețe. În centrul orașului a fost amplasat un brad uriaș, iar tarabele gem cu preparate culinare și produse artizanale.

Turiștii australieni recomandă să nu ratați: kniddelen (găluște luxemburgheze cu bacon și smântână), romperekichelcher (un fel de mâncare tradițional luxemburghez de Crăciun, clătite de cartofi servite cu sos de mere) și Crémant de Luxembourg (vin spumant local).