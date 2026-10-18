Topul celor mai prietenoase orașe din Europa. Porto se află pe primul loc. România nu apare în clasament

1 minut de citit Publicat la 12:00 18 Oct 2026 Modificat la 12:00 18 Oct 2026

Titlul acordat orașului Porto reflectă popularitatea tot mai mare a acestuia ca destinație pentru vacanțe scurte. Sursă foto: Getty Images

Porto a fost desemnat cel mai prietenos oraș din Europa, iar Lisabona se află pe locul al doilea, potrivit unui clasament realizat de revista Condé Nast Traveller. Rezultatele fac parte din ediția din 2026 a premiilor Readers’ Choice Awards, acordate pe baza voturilor cititorilor, potrivit Euronews. România nu ocupă însă nici de această dată un loc în top.

Clasamentul a fost realizat cu scopul de a putea fi identificate orașele în care turiștii se bucură de o primire călduroasă și pot găsi ușor ajutor din partea localnicilor, fie că încearcă să înțeleagă meniul unui restaurant sau că au nevoie de îndrumare în metrou.

Anul acesta, titlul acordat orașului Porto reflectă popularitatea tot mai mare a acestuia ca destinație pentru vacanțe scurte.

De-a lungul timpului, orașul a atras mulți turiști, mai ales pentru cultura, gastronomia și arhitecturii sale.

Mai mult decât atât, Portugalia este cunoscută pentru ospitalitatea localnicilor, care îi fac pe turiști să se simtă bineveniți.

În ultimii ani, țara a fost apreciată în numeroase sondaje dedicate turismului, iar faptul că cele două orașe portugheze ocupă primele poziții în clasamentul din acest an nu este o surpriză.

Recunoașterea de care se bucură acum „Invicta”, cum este cunoscut orașul Porto, „reflectă creșterea semnificativă a popularității orașului Porto ca destinație ideală pentru o escapadă urbană, atât pentru iubitorii de gastronomie, cât și pentru pasionații de cultură”, a precizat revista, subliniind totodată autenticitatea orașului și atmosfera sa relaxată.

„Relaxează-te într-o piață superbă, decorată cu plăci ceramice tradiționale azulejo, sau savurează alături de localnici petiscos - mici porții din specialități culinare locale - într-un restaurant de cartier”, mai recomandă revista Condé Nast Traveller.

„Vei înțelege repede cum ospitalitatea și generozitatea oamenilor au transformat Porto într-un oraș în care mulți turiști aleg să revină iar și iar”.

Lisabona ocupă locul al doilea în clasament, iar revista o descrie ca fiind „un oraș minunat, cu străduțe șerpuite, acorduri de fado pline de emoție și delicioasele prăjituri cu cremă pastéis de nata”.

Top 15 cele mai prietenoase orașe din Europa

Astfel, conform premiilor „Readers’ Choice Awards” 2026 ale revistei Condé Nast Traveller, cele mai prietenoase orașe din acest an sunt:

1. Porto, Portugalia

2. Lisabona, Portugalia

3. Amsterdam, Olanda

4. Stockholm, Suedia

5. Valletta, Malta

6. Edinburgh, Scoția

7. Viena, Austria

8. Cracovia, Polonia

9. Palma, Spania

10. Granada, Spania

11. Genova, Italia

12. Cork, Irlanda

13. Paris, Franța

14. Roma, Italia

15. Reykjavík, Islanda.