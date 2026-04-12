Tururi private în Antarctica și zboruri în spațiu: cele mai luxoase și exclusiviste experiențe de călătorie pentru ultra-bogații lumii

5 minute de citit Publicat la 18:42 12 Apr 2026 Modificat la 18:45 12 Apr 2026

Ultra-bogații caută experiențe de călătorie hiper-personalizate și autentice, inaccesibile publicului larg. Foto: colaj imagini Getty Images

Noua monedă a luxului nu mai este proprietatea, cum ar fi un iaht sau o casă de vacanță de milioane de euro, ci accesul la călătorii în zone în care majoritatea oamenilor nu își vor permite vreodată să ajungă. Ultra-bogații pot zbura în spațiu, pot traversa globul la bordul avionului Four Season sau pot descoperi adevăratul „continent alb” prin experiențe de camping de lux în Antarctica.

Pe măsură ce destinațiile de vacanță din toată lume se confruntă cu supraaglomerarea turistică, cererea pentru experiențe ultra-luxoase și exclusiviste, departe de mulțimi, crește constant, relatează Euronews.

Ultra-bogații caută experiențe de călătorie hiper-personalizate și autentice, inaccesibile publicului larg. Iată câteva dintre aceste experiențe exclusiviste și ultra-luxoase.

În jurul lumii...la bordul unui avion privat

Călătoriile cu avionul privat au devenit din ce în ce mai populare datorită creșterii modelelor de proprietate fracționată și aplicațiilor de charter.

Pentru cei care nu vor să-și planifice singuri itinerariul, Four Seasons oferă călătorii complet organizate în jurul lumii cu avion privat. Acestea durează între 20 și 24 de zile și includ itinerarii precum „New World Icons”, „Ancient Explorer” și „International Intrigue”.

Aceste călătorii permit vizitarea unor destinații precum Bora Bora, Insulele Galapagos, Petra, Kyoto, Insula Paștelui, Maldive, Serengeti și Islanda, printre altele.

Experiențele includ tururi private ghidate, ateliere unice și activități culturale conduse de experți, cum ar fi lupta cu sabia samurailor în Tokyo.

Călătoriile au loc la bordul unui Airbus A321neo-LR personalizat, cu doar 48–52 de locuri. Pasagerii se pot relaxa în scaune rabatabile din piele italiană personalizată, pot comanda preparate din meniuri create special de bucătarul-șef de la bord și beneficiază de servicii de concierge dedicate.

Cu o atmosferă de „hotel în aer”, avionul include și un lounge pentru socializare și mult spațiu personal.

Pachetele includ transportul la sol, excursiile, mesele și cazarea, de obicei în hoteluri Four Seasons. Prețurile încep de la aproximativ 187.000 de euro.

Ultra-bogații își închiriază insule

Pentru ultra-bogați, închirierea unei insule private pentru evenimente speciale, aniversări, nunți sau alte celebrații, este o alegere evidentă. Aceste insule acceptă, de regulă, grupuri mici și au puține vile, care au fost ridicate la distanță una de cealaltă pentru intimitate maximă.

Printre insulele disponibile se numără Banwa Private Island (Filipine), Calivigny Island (Grenada) și Laucala Island (Fiji).

Oaspeții pot sta în vile spectaculoase pe apă, cabane luxoase cu acoperiș de paie sau vile pe plajă cu piscine infinity private.

Insula Necker, refugiul privat al lui Richard Branson din Insulele Virgine Britanice, poate fi, de asemenea, închiriată integral, oferind numeroase activități cu animale sălbatice și sporturi nautice.

De asemenea, turiștii pot închiria insula Musha Cay din Bahamas, deținută de iluzionistul David Copperfield, unde pot participa la experiențe exclusive precum cine pe bancuri de nisip, vânători de comori interactive, cinema în aer liber, tratamente de wellness și excursii.

Facilitățile includ, de obicei, majordom, gastronomie gourmet personalizată, piste de aterizare private și personal dedicat.

Prețurile pot ajunge la aproximativ 42.000 de euro pe noapte în Maldive sau până la 91.000 de euro pe pe noapte pentru unele insule.

Atinge marginea spațiului

Dacă vacanțele clasice nu mai sunt suficiente, cei foarte bogați pot experimenta zboruri spațiale până la marginea spațiului.

Începătorii pot opta pentru zborurile suborbitale de 10–11 minute oferite de Blue Origin, care includ câteva minute de imponderabilitate după depășirea liniei Kármán (100 km altitudine), înainte de a reveni ușor pe Pământ. Pasagerii beneficiază de o priveliște excelentă asupra Pământului prin ferestrele uriașe ale acestui zbor complet autonom.

Cei care caută ceva mai aventuros pot alege un avion spațial Virgin Atlantic pentru o „cursă” suborbitală de 90 de minute, unde călătorii se pot bucura de priveliștea din spațiu și de câteva minute pline de adrenalină în imponderabilitate înainte de a reveni pe Pământ.

Pentru experiențe și mai avansate, SpaceX oferă zboruri orbitale de mai multe zile cu capsula Crew Dragon.

Cu interioare spațioase, elegante, în nuanțe de alb și scaune confortabile tapițate cu Alcantara, nava poate găzdui până la șapte pasageri și dispune de patru ferestre și o baie privată, precum și de tehnologie modernă cu ecran tactil.

Zborurile cu Crew Dragon de la SpaceX costă aproximativ 46,9 milioane de euro de persoană.

Tururi private ultra-luxoase în Antarctica

Călătoriile în Arctica și Antarctica au cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani, pe măsură ce turiștii caută mai multă aventură și experiențe în natură.

Operatori precum White Desert oferă tururi private extrem de exclusive în interiorul Antarcticii, transportând oaspeții cu avion privat din Cape Town direct către tabere de lux.

Călătorii se pot bucura de o aventură neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon într-una dintre ultimele frontiere ale turismului modern, având ocazia rară de a vedea adevăratul „continent alb”, spre deosebire de majoritatea croazierelor care rămân la coastă și pe insulele exterioare.

Cazarea se face în module personalizate, de înaltă tehnologie, la Echo, Wolf’s Fang sau Whichaway Camp, cu capsule de dormit încălzite, o bibliotecă amplasată pe stâncă expusă și mese gourmet.

Călătorii au, de asemenea, acces exclusiv la Polul Sud geografic și la colonia de pinguini imperiali din Golful Atka, cu aproximativ 28.000 de exemplare.

Alte activități includ escaladă pe gheață, coborâri în rapel, drumeții prin tuneluri de gheață și ciclism pe zăpadă (fat biking), toate ghidate de exploratori polari experți.

La finalul excursiilor, taberele sunt complet demontate pentru a evita afectarea ecosistemelor fragile prin deșeuri.

Turul Early Emperors de la White Desert, de șapte până la opt zile, începe de la aproximativ 60.000 de euro de persoană, iar excursiile de o zi, precum The Greatest Day sau Antarctica in a Day, pornesc de la 13.600 de euro de persoană.

În mod similar, Scenic Cruises oferă expediții arctice de șase stele, dotate cu elicoptere, un submarin construit special pentru șase persoane și până la 20 de specialiști, inclusiv biologi marini, glaciologi și istorici, pentru educație la bord și debarcări ghidate.

Oaspeții sunt cazați în apartamente cu verandă, iar croazierele sunt limitate la 200 sau 228 de pasageri, în funcție de itinerar. Alte facilități includ gastronomie gourmet, servicii de majordom, băuturi premium, studiouri de yoga și pilates și multiple lounge-uri.

Croaziere de luni de zile în jurul lumii Croazierele au devenit tot mai populare în ultimii ani datorită confortului all-inclusive, care permite vizitarea mai multor destinații fără rezervări separate și cu un singur bagaj. Pe măsură ce turiștii caută experiențe unice, de neuitat, croazierele de mai multe luni în jurul lumii au câștigat tot mai mult interes. Croaziere precum cele oferite de Regent Seven Seas propun experiențe ultra-luxoase, cu apartamente, balcoane private și servicii all-inclusive, într-un stil de club exclusivist. Pasagerii se pot bucura de o experiență autentică de șase stele, care durează peste 140 de zile și include zeci de destinații din întreaga lume, la bordul navelor Seven Seas Splendour sau Seven Seas Voyager. Facilitățile includ restaurante gourmet și vinuri fine în locații specializate precum Pacific Rim și steakhouse-ul Prime 7, excursii nelimitate la țărm, băuturi premium, Wi-Fi nelimitat și servicii de spălătorie, printre altele. Călătorii sunt cazați în apartamente cu balcoane private și facilități precum băi din marmură, spații de locuit generoase și dressinguri. Excursiile includ experiențe culinare, observarea faunei sălbatice, tururi culturale și multe altele, iar oaspeții pot participa la cursuri de gătit sau se pot bucura de tratamente spa și wellness. Itinerariile includ bilete de avion dus-întors, toate mesele și băuturile gourmet, divertismentul și excursiile.