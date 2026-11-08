Un superiaht într-o mare de zăpadă. Sanctuarul ultra-bogaților din mijlocul pustietății, o destinație învăluită în mister

12 minute de citit Publicat la 23:30 08 Noi 2026 Modificat la 23:30 08 Noi 2026

Pentru a menține nivelul de intimitate pe care clienții lui îl doresc, aceștia nu vor ști locația exactă a hotelului înainte să fie transportați acolo. Foto: Getty Images

În cea mai nordică regiune din Finlanda, în luna noiembrie, gerul deja îți pătrunde în oase. Prima zăpadă va cădea la finalul lunii, iar de la început de decembrie, soarele dispare sub linia orizontului săptămâni la rând, transformând regiunea într-un tărâm întunecat, înghețat și sălbatic. Cu alte cuvinte, este locația ideală pentru un hotel de lux, unde au acces doar cei mai bogați, faimoși și puternici, pe bază de invitație, după un proces de selecție riguros, scrie CNN.

Pentru câteva zeci de mii de dolari, cei care primesc privilegiul de a intra în acest hotel pot privi, de pe un platou în aer liber, peisajul iernatic. La interior, se pot bucura de saună.

Cel puțin acesta este planul din spatele Octola III, o cabană turistică de lux care urmează să se deschidă pe 1 decembrie în nord-vestul Finlandei, în apropierea granițelor cu Suedia și Norvegia, într-o zonă unde pini piperniciți de zăpadă se întind cât vezi cu ochii.

La prima vedere, locația nu pare spectaculoasă. Există priveliști frumoase, dar nici urmă de munții arctici spectaculoși pe care îi au țările vecine Finlandei. Iar în august, cu doar câteva luni înainte de primirea primilor oaspeți, Octola III era încă un șantier noroios. Pietrele desprinse erau adunate în grămezi, țevi galbene din plastic zăceau încolăcite pe pământ, iar un mic grup de muncitori îmbrăcați în salopete reflectorizante lucra metodic cu ciocane, fierăstraie și bormașini.

Dar Janne Honkanen, antreprenorul finlandez din spatele acestui proiect, știe exact ce face. Nu e deloc surprinzător, având în vedere că este mangerul unei echipe care a acumulat o experiență îndelungată în construcția de hoteluri ultra-luxoase, despre care spune că sunt atât de exclusiviste încât nici unele dintre marile celebrități ale lumii nu au acces.

Obișnuiți să lucreze cu termene-limită stricte, dictate de schimbarea anotimpurilor, constructorii locali ai lui Honkanen au respectat calendarul, în timp ce toamna a trecut rapid.

Înainte de primele ninsori, exteriorul clădirii a fost izolat împotriva intemperiilor, iar interiorul începea să prindă contur. O saună superbă și o piscină exterioară cu apă rece au fost finalizate. La fel și o sală de recreere gigantică, dotată cu un poligon de tragere și un joc distractiv în care participanții încearcă să arunce un lasou în jurul coarnelor de ren.

Când va veni termenul-limită din decembrie, Octola III va fi complet transformată. Nu doar de meșterii care construiesc stâlpi din trunchiuri de kelo, pini silvestri morți, păstrându-le ramurile noduroase, ci și de climatul de iarnă: exteriorul clădirii, placat cu piatră, este conceput astfel încât zăpada să se lipească de el, creând impresia că pereții sunt sculptați din troiene înghețate.

Cu ferestre panoramice uriașe și o cadă cu hidromasaj orientate spre sălbăticia strălucitoare, sub un cer luminat foarte probabil de aurora boreală, Octola III va putea fi comparată cu ușurință cu ascunzătoarea unui personaj negativ din filmele cu James Bond.

La această atmosferă secretoasă contribuie și faptul că, timp de decenii, acolo a fost o instalație militară secretă, care nu apărea pe nicio hartă.

Honkanen intenționează să păstreze acest caracter clandestin.

În căutarea iernii

În anii 1950, pe măsură ce Războiul Rece se intensifica, Finlanda a folosit un teren din Enontekiö, o fâșie de teritoriu care formează frontiera de nord-vest a țării, pentru a construi o bază de monitorizare radar. Finlanda încerca astfel să supravegheze Uniunea Sovietică, dar și să intercepteze comunicațiile vecinilor săi occidentali. A fost construit un drum de acces prin pădure și au fost instalate rețele de alimentare cu electricitate și apă.

Baza secretă a fost renovată în anii 1980, însă, la începutul secolului XXI, progresele tehnologice au făcut ca instalația să nu mai fie necesară, exact în perioada în care Honkanen căuta un avanpost nordic pentru imperiul său de lux.

În contextul încălzirii climei în regiunile mai sudice, el voia să găsească un loc în care să le poată garanta oaspeților un sezon de iarnă îndelungat, într-unul dintre cele regiunile cu aerul cel mai curat de pe planetă.

În acest fel, el speră să profite de o tendință în creștere în rândul celor extrem de bogați. În timp ce stațiunile europene tradiționale de schi se confruntă cu ninsori imprevizibile și pârtii aglomerate, iar destinațiile clasice de vară sunt toropite de valurile de căldură, turiștii cu averi considerabile renunță la locurile în care obișnuiau să-și petreacă vacanțele în favoarea unor refugii în zone mai izolate și mai greu accesibile. Ei caută colțuri îndepărtate ale planetei, rezistente la schimbările climatice, unde intimitatea este absolută, iar mediul natural a rămas neatins.

Inițial, Honkanen și-a propus doar să renoveze baza existentă. Aceasta poartă acum numele de Aurora Radar Station și a găzduit deja oaspeți foarte bogați, veniți în vizită.

După deschiderea Octola III, acolo va fi cazat personalul care îi însoțește pe turiști, pentru că acesta este nivelul de bogăție despre care vorbim.

Apoi, Honkanen a început lucrările la noua unitate de cazare, construită mai sus, pe deal.

La finalizare, între pereții interiori placați cu lemn de pin ai Octola III vor fi două apartamente principale, fiecare cu dormitor propriu, care vor putea fi rezervate împreună sau separat. Va exista o bucătărie în care vor putea fi pregătite mesele oaspeților, băi proprii pentru fiecare dormitor, un living cu șemineu pe lemne și ferestre uriașe peste tot, prin care se va putea admira întinderea nesfârșită a peisajului, pe kilometri întregi în toate direcțiile.

Podelele și acoperișul vor fi realizate din lemn de stejar recuperat, iar clădirea va folosi energie geotermală.

Pentru a menține nivelul de intimitate pe care clienții lui îl doresc, aceștia nu vor ști locația exactă a hotelului înainte să fie transportați acolo. Inclusiv pe perioada cazării, aceștia vor fi rugați să elimine datele de geolocalizare din fotografiile pe care le publică pe rețelele sociale.

Un superiaht pe zăpadă

La prima vedere, pare că nu e nimic de făcut acolo. Însă pentru oamenii pentru care viața zilnică înseamnă ședințe și preluări ostile de companii, să privească pomii câte șase ore pe zi este exact vacanța de care au nevoie.

Totuși, Honkanen spune că există numeroase activități pentru cei care vor. Printre experiențele de iarnă disponibile se numără plimbările cu snowmobile electrice, schiul fond, pescuitul la copcă și vânătoarea.

„Conceptul original al Octola este acela al unui superiaht care navighează sub aurora boreală, cu toate 'jucăriile' la care te-ai aștepta”, spune el.

Un element esențial al experienței, adaugă Honkanen, este contactul cu cultura populației sami, băștinașii din Laponia care cresc reni și sunt considerați ultimul popor indigen din Europa.

„Există deja ceva turism aici și ne-a fost puțin teamă că s-ar putea extinde”, spune Janne Näkkäläjärvi, un crescător de reni din Enontekiö și director de dezvoltare la Institutul de Educație Sami, o instituție de învățământ din regiune care predă cultura sami.

Prudența sa nu este nejustificată. În noiembrie și decembrie, avioane întregi de turiști sosesc în Rovaniemi, capitala Laponiei finlandeze, care se promovează de multă vreme drept reședința lui Moș Crăciun. Au existat temeri legate de turismul excesiv, care ar putea ajunge să afecteze fragilul ecosistem arctic.

„Desigur că oamenii vor să vină aici. Dar nu vrem turism de masă, pentru că natura este foarte vulnerabilă și trebuie să ne protejăm pădurile. Avem nevoie de turiști, dar avem nevoie de cei bogați”, a spus Näkkäläjärvi.

Mai bogați decât cei care deja vânează o vacanță la Octola III nu există. Prețurile încep la 20.000 de euro pe noapte pentru toată proprietatea și încă 20.000 pentru a închiria stația.

Pentru a se asigura că oaspeții sunt genul de oameni care vor aprecia una dintre ultimele mari zone sălbatice ale Europei, Honkanen spune că aceștia vor fi înscriși pe o listă de așteptare și vor trece printr-un proces de selecție.

„Îi studiem”, spune el, adăugând că a fost nevoit să respingă potențiali clienți pentru celelalte proprietăți de lux ale sale din sud.

„Uneori trebuie să refuzăm afaceri, pentru că vrem să avem oaspeți care să aprecieze natura arctică și care au un trecut bun.

Nu vrem vedete de reality-show. Am refuzat rezervări din partea companiei de producție a familiei Kardashian, pentru că oamenii din televiziunea reality caută ceva ce noi nu ne dorim”, explică el.

Oaspeții care trec de selecție par să facă parte din elita celor mai bogați 1% dintre oameni.

Honkanen nu vrea să dezvăluie nume, dar registrele de vizitatori, suvenirurile lăsate în urmă și anecdotele indică fondatori ai unor imperii de afaceri și membri ai familiilor regale — inclusiv cel puțin unul care folosește aeroportul din Rovaniemi pentru propriul Boeing 747 privat.

Site-ul Octola include recomandări din partea prințului Albert de Monaco și a vedetei indiene de cinema Anushka Sharma.

Drumul către succes

Clienții ideali, spune Honkanen, sunt cei care apreciază șansa de a descoperi peisajele arctice ale Laponiei, de a se bucura de aerul curat, de liniște și de lumina albă - strălucirea aproape ireală reflectată de zăpadă, care învăluie atmosfera înghețată în toiul iernii, chiar și atunci când soarele abia dacă apare pe cer. Ei trebuie să fie, de asemenea, dispuși să intre în contact cu localnicii sami, cu cultura, gastronomia și activitățile lor.

Näkkäläjärvi spune că, până acum, Octola pare să fi găsit echilibrul potrivit între oferirea unui refugiu de lux pentru oaspeți și implicarea autentică în comunitatea locală, într-un mod care să aducă beneficii acesteia, nu să o exploateze.

„Este important să ai parte de o experiență autentică, nu poate fi simulată”, spune el. „Și este cu adevărat încurajator să existe un astfel de loc aici. Când cineva ne ascultă, vrea să ne ajute și ne întreabă ce ne dorim, este un lucru bun.”

Deși este încă prea devreme pentru a ști dacă Octola III va avea succes, Honkanen are deja o afacere prosperă în mediul rural de la marginea orașului Rovaniemi, cu Octola I și II, două complexe de cazare ascunse într-o pădure atât de întinsă, încât te-ai putea pierde cu ușurință în ea.

Succesul său reprezintă o a treia etapă remarcabilă în viața lui Honkanen, care, potrivit propriei relatări, și-a pierdut cariera de pilot profesionist de snowmobil din cauza unei accidentări, apoi a ajuns cu o afacere în faliment, înainte de a fi diagnosticat cu o tumoare cerebrală, aflată acum în remisie. Cu ajutorul unei investiții inițiale din partea vechiului său prieten, pilotul finlandez de curse Mika Häkkinen, a intrat în sectorul luxului și a început să construiască un imperiu prosper.

Profitând de câteva oportunități imobiliare, el a achiziționat 47 de parcele de pădure învecinate, la marginea orașului Rovaniemi, pentru a crea o „zonă sălbatică privată” de 607 hectare, pe care a construit refugiile sale exclusiviste. Astăzi, locul este un sanctuar extrem de discret, care oferă atât o evadare în mijlocul naturii, cât și un spațiu de recreere în care oaspeții se pot bucura de ea.

Din nou, este un loc destinat doar celor cu buzunare adânci.

Octola II este alcătuită din două proprietăți. Una dintre ele, o cabană de lux de aproape 800 de metri pătrați, amplasată în adâncul pădurii, costă până la 40.000 de euro pe noapte, o sumă cu care ai putea sta șapte luni într-un hotel modest din New York.

Însă, în Manhattan, ai parte de un vacarm permanent și de un spațiu abia suficient pentru a-ți despacheta valiza. În pădurea finlandeză, banii îți cumpără liniște. Și o cameră pentru trabucuri. Și cinci dormitoare mari, fiecare cu baie proprie. Și un living cu șemineu adevărat și ferestre imense. Și o sală de jocuri. Și două dormitoare pentru personalul care te însoțește, dacă ai adus pe cineva.

Ah, și un centru spa privat, cu trei saune.

Pentru cei care vor să cheltuiască mult, dar sunt atenți la buget, există o vilă mai „modestă”, de aproximativ 186 de metri pătrați, cu două camere, al cărei preț pornește de la 15.000 de euro pe noapte. Și mai „ieftină” este o cameră în cabana principală Octola: un spațiu de o eleganță relaxată, construit în jurul unui living comun gigantic și al unei bucătării deschise care costă 3.500 de euro.

Oaspeții pot cheltui sume considerabile și pe zecile de activități disponibile într-un peisaj care oferă experiențe magice în toate anotimpurile.

Ascunse printre copaci se află și alte încăperi pentru saună, unde oaspeții pot experimenta spiritul löyly, aburul fierbinte specific saunei finlandeze, considerat unul dintre ingredientele-cheie ale nivelului excepțional de fericire al finlandezilor.

Una dintre saune este o adevărată simfonie de lemn lucrat cu măiestrie, construită special pentru un oaspete regal care revine în mod regulat. Personalul nu dezvăluie despre cine este vorba, dar sauna se numește Monaco, așa că puteți face o presupunere.

O alta este sauna cu fum. Această experiență tradițională, asemănătoare afumării unui somon, presupune aprinderea unui foc care arde timp de cinci ore sub o grămadă de pietre ce păstrează căldura intensă mult timp după stingerea flăcărilor. Încăperea este apoi aerisită pentru eliminarea fumului, însă pereții înnegriți de funingine și mirosul de ars creează o atmosferă primitivă, în contrast puternic cu răsfățul care costă 40.000 de dolari pe noapte.

O casă luxoasă departe de casă

În lunile mai calde, când soarele abia apune, oaspeții pot pescui cu musca, se pot plimba cu ATV-uri electrice, pot face caiac pe râu și pot culege afine de pădure comestibile, care acoperă solul.

Iarna, pot practica schiul fond, pot merge cu sania trasă de câini, pot face drumeții cu rachete de zăpadă sau plimbări cu snowmobilul și pot admira aurora boreală. În apropierea râului, o pajiște este inundată în mod intenționat și lăsată să înghețe, pentru a crea o suprafață de gheață pe care oaspeții pot practica derapaje controlate cu un Toyota 4x4 de performanță.

Înapoi la cabane, personalul local pregătește preparate din ingrediente culese sau obținute din zonă, precum mură, păstrăv, carne de ren și chiar de urs, care poate fi vânat în Finlanda în limitele unor cote strict reglementate. Bucătarii pot pregăti, de asemenea, meniuri adaptate preferințelor oaspeților, stabilite în prealabil. Oaspeții cei mai pretențioși își pot aduce proprii bucătari cu ei.

Un ingredient esențial este atmosfera extrem de relaxată de la Octola, despre care Honkanen spune că este importantă pentru clienții care își doresc interacțiuni umane autentice cu echipa care îi îngrijește. „Serviciile oferite clienților sunt autentice”, spune Jessi Leivo, gazda principală de la Octola și, după cum le va spune cu entuziasm tuturor, vânătoare amatoare pasionată. „Putem fi noi înșine, nu trebuie să jucăm un rol impus de companie.”

Potrivit lui Honkanen, unii oaspeți se simt atât de bine încât revin în mod regulat, lăsând la proprietate haine, echipamente pentru sporturi de iarnă și, într-un caz, chiar un pian electric, pe care să le folosească la următoarea vizită.

Mai mulți au rezervat inițial câteva zile, dar au ajuns să-și prelungească șederea cu săptămâni întregi. „O familie indiană ajunsese deja la aeroport, în drum spre casă”, povestește Honkanen. „Și s-a întors din drum și a venit înapoi.”

Desigur, Honkanen știe că motivele pentru care oaspeții revin nu sunt neapărat facilitățile luxoase, pe care le-ar putea găsi oriunde în lume, ci unele dintre aspectele intangibile ale vieții care îi fac pe finlandezi atât de mulțumiți.

În cele din urmă, aceste momente trecătoare de reflecție, liniște și contemplare a unui ținut alb și tăcut, în timp ce fulgi moi de zăpadă cad din cer, sunt lucruri care nu au preț și de care se poate bucura oricine se află în locul potrivit, la momentul potrivit. Dar pentru cei cu averi amețitoare, acestea sunt cele mai valoroase luxuri dintre toate.

„Este izolarea, aerul curat… toate aceste lucruri”, spune Honkanen. „Este greu de spus de unde vine fericirea, dar eu spun mereu că pădurea are puteri vindecătoare și că, atunci când ești în mijlocul naturii, te poți asculta pe tine însuți. Abia atunci simți că ești în armonie.”