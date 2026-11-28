Trucul de un minut care îți usucă hainele când ești în vacanță. Ai nevoie doar de un prosop

5 minute de citit Publicat la 10:00 28 Noi 2026 Modificat la 10:00 28 Noi 2026

Hainele ude sunt așezate pe un prosop uscat, care se rulează strâns, apoi se presează timp de aproximativ un minut. Foto: Getty Images

Ai spălat o cămașă sau un tricou în vacanță și ai nevoie să fie uscat până dimineață? Uscătorul de păr, geamul deschis sau hainele puse pe spătarul scaunului nu sunt neapărat cele mai bune soluții. Există o metodă simplă, care folosește doar un prosop de hotel și care poate elimina o mare parte din apa rămasă în țesătură, potrivit organizing.tv.

Este vorba despre tehnica „ruloului cu prosopul”. Hainele ude sunt așezate pe un prosop uscat, care se rulează strâns, apoi se presează timp de aproximativ un minut. Prosopul absoarbe apa, iar materialul rămâne mult mai puțin umed.

Potrivit metodei prezentate, aproximativ 80% din apă poate fi eliminată în 60 de secunde. Restul umidității se evaporă în următoarele două-patru ore, dacă hainele sunt puse la uscat într-un loc cu circulație bună a aerului.

Cum funcționează

Metoda este simplă și nu necesită echipamente speciale. Ai nevoie doar de un prosop curat și uscat, de preferat unul mare, de baie.

Pașii sunt următorii:

Întinde haina udă pe un prosop uscat, așezat pe o suprafață plană. Îndoaie prosopul peste haină, astfel încât materialul să fie prins în interior. Rulează prosopul strâns, cu haina înăuntru. Apasă ferm cu ambele mâini sau calcă pe rulou timp de aproximativ 60 de secunde. Desfă prosopul și scoate haina. O mare parte din apă va fi fost absorbită de materialul textil. Pune haina pe un umeraș și las-o să se usuce complet.

Un prosop de baie obișnuit poate absorbi apa din două-trei articole vestimentare înainte să devină prea umed. După aceea, este indicat să folosești unul uscat, dacă ai la dispoziție, sau să lași prosopul folosit să se usuce.

Circulația aerului contează mai mult decât căldura

O greșeală frecventă este să presupunem că hainele se usucă mai repede într-o cameră foarte caldă. În realitate, circulația aerului joacă un rol esențial în evaporarea apei.

Un tricou ud lăsat într-o cameră caldă, dar fără ventilație, se poate usca mai greu decât unul aflat într-o încăpere mai răcoroasă, în care aerul circulă constant.

Pentru a grăbi procesul, poți încerca mai multe variante:

Deschide fereastra dacă aerul de afară nu este foarte umed

Pornește ventilatorul de evacuare din baie și ține ușa închisă, lăsând hainele pe suportul pentru prosoape

Așază hainele în apropierea gurii de ventilație a aerului condiționat, fără să le lipești de aceasta.

Folosește un ventilator de cameră, dacă hotelul are unul disponibil. Poți întreba la recepție dacă îți pot pune unul la dispoziție.

Una dintre variantele mai puțin folosite este uscarea hainelor în apropierea instalației de aer condiționat. Aerul pus în mișcare ajută la îndepărtarea umezelii din țesătură, mai ales în camerele de hotel din zonele tropicale, unde umiditatea este ridicată.

Important este ca hainele să nu fie lipite de gurile de ventilație și să existe suficient spațiu pentru circulația aerului.

În cât timp se usucă hainele, în funcție de material

Nu toate țesăturile se usucă la fel de repede. Fibrele sintetice elimină, în general, mai ușor umezeala decât bumbacul, în timp ce lâna merinos și inul au timpi de uscare diferiți, în funcție de grosime și de condițiile din cameră.

După aplicarea metodei cu prosopul, hainele din poliester, nailon sau lycra se pot usca în aproximativ 2–4 ore, față de 4–6 ore dacă sunt complet ude. În cazul lânii merinos, uscarea poate dura între 4 și 8 ore după metoda cu prosopul, față de 8–12 ore dacă materialul este foarte ud.

Bumbacul se usucă mai greu, având nevoie de aproximativ 8–12 ore după îndepărtarea unei părți din apă cu prosopul și de peste 16 ore dacă este complet ud. Hainele din in se pot usca în 4–8 ore prin această metodă, în timp ce, în mod obișnuit, procesul durează între 8 și 12 ore.

Aceste intervale depind de grosimea materialului, de cantitatea de apă rămasă în țesătură, de temperatura camerei și de ventilație.

Pentru cei care călătoresc cu puține haine și le spală pe parcursul vacanței, materialele sintetice și lâna merinos sunt, în general, mai practice atunci când este nevoie ca articolele să se usuce peste noapte.

Bumbacul poate avea nevoie de mai mult timp. Chiar și după folosirea prosopului, uscarea poate dura până a doua zi sau mai mult, mai ales dacă aerul din cameră este umed și nu există ventilație suficientă.

Unde trebuie să pui hainele la uscat în camera de hotel

Poziția hainelor influențează și ea timpul de uscare. Dacă sunt înghesuite sau se ating între ele, aerul circulă mai greu, iar umezeala se elimină mai lent.

Umerașele din dulapul hotelului sunt o variantă bună pentru majoritatea articolelor vestimentare. Lasă aproximativ 10 centimetri între haine, astfel încât aerul să poată circula.

Câteva reguli utile:

Pune hainele groase, precum blugii sau puloverele, în apropierea unei surse de ventilație.

Așază lenjeria intimă și șosetele pe suportul din baie, dacă ventilatorul de evacuare funcționează.

Nu înghesui hainele unele lângă altele.

Evită să le agăți de clanțe sau de spătarul scaunelor, unde aerul circulă mai greu.

Dacă dulapul este închis și are puțină ventilație, este mai bine să folosești un umeraș într-un spațiu deschis.

Când poți folosi uscătorul de păr

Uscătorul de păr poate fi util în situații de urgență, de exemplu atunci când ai nevoie ca un anumit tricou să fie gata în aproximativ 30 de minute. Totuși, nu este cea mai eficientă metodă pentru uscarea completă a unei haine.

O variantă mai bună este să începi cu metoda prosopului, pentru a elimina cât mai multă apă, apoi să folosești uscătorul de păr pe treapta de aer rece, de la o distanță de aproximativ 20 de centimetri. Mișcă permanent aparatul, fără să concentrezi fluxul de aer într-un singur punct.

Evită temperaturile ridicate, mai ales în cazul hainelor din poliester sau nailon. Căldura excesivă poate deforma sau deteriora fibrele sintetice.

Cum îți organizezi spălatul hainelor în vacanță

Dacă obișnuiești să călătorești doar cu bagaj de cabină, câteva reguli simple te pot scuti de neplăceri. O variantă este să speli hainele în ziua în care ajungi la o nouă cazare, astfel încât să se usuce în timp ce vizitezi împrejurimile.

Poți spăla mai multe articole odată, dar să folosești metoda prosopului și ventilația pentru haina de care ai nevoie cel mai repede, de exemplu pentru dimineața următoare. Celelalte pot rămâne la uscat peste noapte.

În acest fel, nu trebuie să îți organizezi programul în funcție de rufele ude și nici să pierzi o seară întreagă așteptând ca acestea să se usuce.