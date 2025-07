Trupa Oasis s-a reunit după 16 ani. Fanii au umplut străzile din Cardiff iar preţul biletelor a explodat

Mulți fani au călătorit mii de kilometri pentru a fi acolo, unii venind chiar din Australia. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de fani Oasis au umplut vineri străzile din Cardiff, Țara Galilor, unde legendarii rockerii Britpop au dat startul unui turneu de reuniune așteptat cu emoție și nerăbdare. Reîntoarcerea trupei care a lansat hituri iconice precum "Wonderwall", "Supersonic" și "Champagne Supernova" marchează sfârșitul unei pauze de 16 ani, scrie AP News.

Va fi un succes răsunător? Foarte posibil. Însă predicțiile sunt greu de făcut când vine vorba de frații Gallagher — Noel și Liam, cunoscuți pentru relația tensionată.

"Asta e una dintre atracțiile Oasis – aduc un element de risc. Aura alternativă pe care au creat-o, alături de imaginea clasică a fraților rebeli din muzica pop, este parte din farmecul lor", a spus jurnalistul muzical John Aizlewood.

Un moment "foarte, foarte special"

Dacă relația temperamentală a fraților nu îşi face simţită prezenţa, două concerte la stadionul Principality din Cardiff (capacitate 70.000 locuri), vineri și sâmbătă, vor deschide "Live ’25" – un turneu cu 19 show-uri în Marea Britanie și Irlanda, urmat de etape în America de Nord, America de Sud, Asia și Australia, cu încheierea programată la Sao Paulo, pe 23 noiembrie.

În deschidere au cântat două nume din epoca Britpop: trupa Cast din Liverpool, care a dedicat piesa "Walkaway" fotbalistului Diogo Jota, decedat joi într-un accident de mașină, și Richard Ashcroft, fostul solist The Verve, cu balada melancolică "The Drugs Don't Work", aducând o atmosferă specifică anilor ’90.

Mulți fani au călătorit mii de kilometri pentru a fi acolo, unii venind chiar din Australia. Străzile din jurul stadionului au fost animate de grupuri de fani care cântau hiturile trupei, purtând pălării cu logo-ul Oasis, vândute cu 35 de lire sterline (48 de dolari).

"E foarte, foarte special – emoționant. Sunt cu trei prieteni din copilărie. Obișnuiam să urmărim trupa prin toată țara", a spus Rob Maule, 44 de ani, din Edinburgh.

"Pentru noi e ceva generațional. Un capitol din viața noastră. Și acum, a doua generație – oamenii își aduc copiii. E cu adevărat special", a adăugat el.

Vicki Moynehan, venită din Dorchester, a spus că viața ei s-a schimbat de când și-a cumpărat biletul cu aproape un an în urmă.

"Sunt în luna a șaptea de sarcină, dar asta nu mă va opri", a spus ea.

Trupa Oasis

Formată în 1991 în Manchester, Oasis a devenit o forță în anii ’90 cu debutul "Definitely Maybe" (1994), urmat de opt albume nr. 1 în UK. Hituri ca "Live Forever", "Roll With It" și "Don’t Look Back in Anger" au devenit imnuri pentru o întreagă generație.

Sunetul trupei se baza pe refrene cântate în cor și pe duelul creativ dintre Noel (compozitor și chitarist influențat de Beatles) și Liam (voce, atitudine și stil distinctiv).

Conflictul dintre frați a fost notoriu: pe scenă, în interviuri sau în studio. Liam l-a numit pe Noel "băiatul cu tofu", iar Noel l-a descris pe fratele său ca fiind "cel mai furios om pe care l-ai putea întâlni – un om cu o furculiță într-o lume plină de supă".

Oasis s-a destrămat în 2009, după o ceartă în culise, la un festival din apropiere de Paris, ce l-a determinat pe Noel să părăsească trupa. De atunci, cei doi nu au mai urcat împreună pe scenă, deși au cântat separat piese Oasis în concertele solo.

Liam a fost, în general, mai dispus la o reuniune. În 2019, declara pentru AP că "Noel crede că vreau să reunesc trupa pentru bani. Dar eu nu am intrat în trupă pentru bani. Am intrat pentru distracție și pentru a vedea lumea".

Acum, cei doi au acceptat turneul de reuniune, care – potrivit unor surse – îi include și pe Paul "Bonehead" Arthurs, Gem Archer, Andy Bell și bateristul Joey Waronker.

"O veste absolut incredibilă"

Anunțul turneului în august a dus la o frenezie a vânzării de bilete: "cozi" online interminabile, site-uri blocate și bilete care au explodat ca preț – de la 148 de lire (202 dolari) la 355 de lire (485 dolari), potrivit unor fani de pe Ticketmaster.

Problemele au fost discutate în Parlamentul britanic, iar ministrul Artelor, Chris Bryant, a criticat "practicile care înșală fanii". Autoritatea pentru concurență a amenințat Ticketmaster cu acțiuni în justiție.

Deși nu există noi melodii anunţate, turneul este descris ca un eveniment unic. Aizlewood a spus că e o ocazie pentru Oasis de a-și "îngriji moștenirea" și de a reaprinde entuziasmul pentru brandul lor.

"Ar trebui să existe o bucurie imensă. Dacă joacă corect, pot transforma asta într-o reafirmare masivă a moștenirii Oasis. Există o dragoste persistentă pentru Oasis – iar dragostea aduce bani", a spus el.