Un american câștigă bani din YouTube fără să apară în filmări. Ce înseamnă “faceless YouTube channel” și cât a durat până a început

Experiența lui l-a învățat că fiecare canal este diferit, iar alegerea nișei joacă un rol esențial în succesul pe termen lung. Foto: Getty Images

Bryan Guerra, un antreprenor digital, a împărtășit recent experiența sa cu ”faceless YouTube channels”, un model de afacere care i-a permis să câștige bani din YouTube fără să apară în fața camerei.

„A trecut mult timp de când am oferit ultimele actualizări despre progresul canalelor mele de YouTube fără față”, spune Guerra. „Acum un an și jumătate, am decis să încerc cu adevărat acest model de afacere. Tot vedeam video după video în feed-ul meu sugerat despre cum oamenii făceau zeci de mii de dolari pe lună cu canale automatizate pe YouTube. Mi s-a părut cea mai mare oportunitate pe care nu o exploatasem încă, așa că am decis să aflu singur”, scrie el pe linkedin.com.

Acum, după ce a lansat patru canale, Guerra revine cu formula care i-a adus succes de fiecare dată.

Cum alegi o nișă profitabilă

Experiența lui l-a învățat că fiecare canal este diferit, iar alegerea nișei joacă un rol esențial în succesul pe termen lung. „Trebuie să alegi un subiect care, în cele din urmă, să fie suficient de larg pentru a obține milioane de vizualizări, dar în același timp destul de specific pentru a construi un public fidel încă de la început.”

El explică de ce alegerea unui subiect prea general, precum finanțele personale, poate fi o greșeală: „Este prea competitiv și vei concura cu canale mari. Videoclipurile tale vor avea dificultăți în a obține vizualizări și nu vor primi acel impuls inițial necesar pentru a performa bine în algoritm.” În schimb, el sugerează o abordare mai nișată: „Un subiect precum ‘cum să-ți faci un buget ca mamă singură’ este mult mai specific și reprezintă o sub-nișă a finanțelor personale. Astfel, este mai ușor să obții vizualizări încă de la început, să îți clasezi videoclipurile și să menții un avantaj competitiv.”

Cât durează până când un canal devine monetizabil

Un canal de YouTube devine monetizabil atunci când atinge 4.000 de ore de vizionare și 1.000 de abonați. Dar acest proces poate dura diferit de la un canal la altul. „Al doilea canal al meu a fost monetizat în doar câteva luni, în timp ce ultimul a durat aproape un an”, explică el.

Deși nu există o formulă exactă pentru succes, Guerra subliniază că strategia generală și calitatea conținutului sunt esențiale. „Dacă înțelegi strategia și produci constant videoclipuri bine documentate și de înaltă calitate, devine previzibil că vei putea monetiza un canal. Acest lucru va crea în cele din urmă un activ care generează venituri în fiecare lună.”

De unde vin banii

Majoritatea oamenilor cred că veniturile unui canal de YouTube vin exclusiv din reclamele Google AdSense, dar Guerra spune că marea oportunitate se află în sponsorizări, marketing afiliat și chiar vânzarea propriilor produse.

„Cele mai multe canale, fie că sunt faceless sau nu, fac mult mai mulți bani din aceste surse decât din reclamele YouTube”, afirmă el. „Așa că nu te concentra doar pe veniturile din reclame.”

Ce NU funcționează: lecția învățată despre „conținut repetitiv”

Când a început această călătorie, Guerra a încercat să folosească clipuri din Creative Commons combinate cu voiceover-uri noi. „Această metodă a generat vizualizări, dar atunci când am încercat să monetizez canalul, YouTube mi-a respins cererea din cauza conținutului repetitiv.”

Aceasta a fost o lecție importantă. „Politicile YouTube privind monetizarea sunt specifice, dar lasă termenul ‘conținut repetitiv’ la latitudinea evaluatorilor, ceea ce înseamnă că această abordare rareori funcționează”, explică el.

Două strategii care funcționează pentru crearea de canale automatizate

După mai multe încercări, Guerra a găsit două strategii eficiente pentru crearea și monetizarea unui faceless YouTube channel.

În primul rând, abordarea prin volum. Crearea unui număr mare de videoclipuri rapid și la costuri reduse. „Folosesc un instrument numit Invideo AI, care poate genera videoclipuri de înaltă calitate în doar câteva minute. AI-ul scrie scenariul, adaugă un voiceover realist și suprapune imagini relevante dintr-o bibliotecă vastă de clipuri gratuite.”

Acest model funcționează bine, deoarece îți permite să testezi mai multe nișe și să vezi ce prinde la public. „E ca și cum ai pescui cu 100 de undițe în loc de una singură – ai mai multe șanse să prinzi ceva.”

Doi, abordarea calității superioare. Investiția într-un conținut mai bine produs încă de la început. „Așa cum spune și MrBeast, e mai ușor să creezi un singur videoclip care ajunge la un milion de vizualizări decât zece videoclipuri care obțin fiecare câte 100.000 de vizualizări.”

Pentru această metodă, Guerra folosește ChatGPT pentru a scrie scenariile, apoi angajează oameni de pe Fiverr pentru voiceover și animații. „Poți găsi naratori de calitate pe Fiverr cu doar cinci dolari. Unii vor citi scenarii de peste 500 de cuvinte la acest preț. Dar ai grijă să verifici mostrele vocale înainte de a alege pe cineva.”

El recomandă utilizarea animațiilor whiteboard, deoarece acestea generează un angajament mai mare decât imaginile statice și sunt mai accesibile ca preț.

Cât de importantă este alegerea subiectului

Guerra subliniază că subiectul ales contează mai mult decât producția video în sine. „Un videoclip mediocru despre un subiect popular va performa mai bine decât cel mai bine produs videoclip despre un subiect care nu interesează pe nimeni.”

De asemenea, fenomenul de binge-watching joacă un rol crucial în creșterea canalului: „Pe măsură ce noi spectatori descoperă videoclipurile tale, YouTube le sugerează și altora, ceea ce poate duce la sesiuni de vizionare în lanț și la o creștere exponențială.”

Faceless YouTube Channel: o strategie pentru toți?

În final, Guerra explică faptul că alegerea metodei depinde de fiecare creator. „Dacă preferi să investești timp în loc de bani, folosește abordarea prin volum. Dacă vrei să investești bani pentru a economisi timp, mergi pe abordarea conținutului premium. Ambele funcționează, atâta timp cât alegi subiecte de interes și creezi conținut de calitate.”