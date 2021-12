Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta anului 2022

Inainte de toate ne dorim sa fim sanatosi, iar sanatatea o putem mentine si dobandi si printr-o alimentatie echilibrata, prin urmarea unui program regulat de exercitii fizice, printr-un consum cel mult moderat de alcool, dar si prin reducerea si, de ce nu, renuntarea la fumat. Important este sa ne stabilim cateva reguli generale, usor de urmat si care creeze confortul unui mod de viata si nu a unei diete restrictive.

In general, dietele populare pun in pericol sanatatea pentru ca fie sunt fade (se bazeaza doar pe alimente sarace caloric dar si nutritiv), fie sunt hipoglucidice (limiteaza drastic aportul de glucide). In plus, aceste diete se adreseaza intregului public, fara a tine seama de particularitatile fiecarei persoane in parte: stare de sanatate, circumstante socio-profesionale, etc. si deci, este inteles faptul ca nu pot functiona pentru toata lumea la fel.

Asadar, numaratul caloriilor ar putea fi inlocuit cu invatarea combinatiilor alimentare corecte si cu stabilirea marimii portiei de alimente ingerate la o masa. De exemplu, cantitatea de alimente bogate in proteine: pestele, branza, carnea trebuie sa aiba dimensiunea palmei consumatorului.

Consumarea micului dejun si apoi mancatul la 3-4 ore obliga la portii mici si controleaza senzatia de foame, ceea confera confort, energie, randament fizic si psihic crescute si un mamagement bun al stresului cotidian.

Prin mese frecvente se evita infometarea, se asigura o sursa constanta de energie si se mentine eficienta metabolismului. Organsimul uman este dotat cu un mecanism de supravietuire prin care se depoziteaza grasimea pentru a ne proteja de infometare. Atunci cand sarim peste mase sau tinem o dieta foarte stricta, organismul „considera” ca urmeaza o perioada grea, de infometare si reactioneaza prompt incetinind metabolismul pentru a conserva energia. Se conserva in special depozitele de grasime, pierderea in greutate are loc in special prin pierderea apei si a tesutului muscular. De aceea, pentru a mari metabolismul este indicat sa mancam de 5 ori pe zi, 3 mese principale si gustari intre ele. In acest fel, asiguram un metabolism ridicat pe tot parcursul zilei.

Alimentele fermentate, bogate in probiotice, glucidele integrale (paine integrala, cereale untegrale, paste integrale, orez integral) trebuie preferate celor rafinate si simpla alegere a celor din urma aduce un plus din punct de vedere nutritional si un minus caloric. Instalarea senzatiei de satietate prelungita, digestia corecta si tinerea poftei de dulce sub control sunt alte beneficii ale acestei alegeri simple.

Hidratarea completa, somnul nocturn profund de 7 ore, efortul fizic regulat si atitudinea pozitiva si optimista sunt alte cate ingrediente care completeaza un stil de viata mai firesc, mai sanatos.

Masa de Anul Nou este masa cu care incepem Noul An. Ea este despre design ul mesei, despre culori, despre alimente usoare si nu in ultimul rand despre alimentele de bun augur care de consuma la inceput de an. Masa de Revelion 2021 va fi cantitativ simbolica pentru ca ea este despre bucuria momentului, despre speranta pentru normalitate, despre a fi sanatosi, despre a fi mai buni.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal