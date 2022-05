Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Top alimente obligatorii pentru orice buget

Se poate renunta la anumite alimente care fac placere, insa nu sunt obligatorii: alimentele comandate, deserturile din cofetarie, trufandalele atunci cand vine vorba de fructe si legume, sucuri, snack uri, alcool, etc

Sunt cateva tipuri de alimente la care nu se poate renunta indiferent de bugetul avut:

Alimentele bogate in fibre alimentare (paine integrala, legume)

Fibrele alimentare fac parte din marea categorie a glucidelor, dar au o particularitate interesanta: fibrele alimentare nu se digera de catre organismul omului. Ele par sa fie pur si simplu un balast care se elimina odata cu celelalte reziduri rezultate in urma procesului de digestie si fermentatie din intestin. Fibrele sunt deci, esentiale pentru buna functionare a tubului digestiv si chiar a altor functii ale organismului pentru ca o alimentatie saraca in fibre alimentare ar putea conduce la: constipatie, diverticuloza, hemoroizi, cancerul de colon si rect, boala coronariana, diabetul zaharat, etc.

Alimentatia saraca in fibre are ca urmare nu numai cresterea consistentei continutului intestinal, dar si o scadere marcata a vitezei de eliminare. Bolul fecal va stagna mult mai mult timp in intestin. Scaderea tranzitului intestinal va prelungi durata de contact a diferitelor substante toxice si cancerigene cu mucoasa intestinului ducand astfel la o crestere a riscului pentru aparitia cancerului la acest nivel.

Multe studii arata ca persoanele care consuma mai frecvent varza, conopida, ceapa, salata verde, castraveti precum si alte vegetale cu continut semnificativ de fibre alimentare, au un risc mai scazut pentru cancerul de intestin gros si rect, decat persoanele care consuma mai rar aceste alimente.

Alimentele fermentate (iaurt, chefir) bogate in probiotice, in special chefirul stimuleaza sistemul imunitar. Probioticele sunt considerate acum elemente benefice sanatatii umane, datorita faptului ca echilibreaza balanta dintre bacteriile ‘bune’ si cele care produc boli la nivelului sistemului nostru digestiv. S-a constatat ca majoritatea culturilor folosite la prepararea chefirului prezinta aceasta rezistenta naturala si prin consumul regulat de chefir, se reduce incidenta si severitatea a numeroase forme de diaree, se amelioreaza simptomele infectiilor, au efect imunomodulator in tratametul alergiilor, astmului si al eczemei si miscoreaza efectele adverse datorate tratamentelor cu antibiotice.

Pe s tele gras (crap, macrou) este unul dintre cele mai sanatoase alimente, care poate inlocui cu succes orice fel de alta carne. Atuurile pestelui sunt proteinele de calitate si grasimile cu valoare biologica ridicata– renumitii acizi grasi omega 3, capabili mentina sistemul imunitar optim functional. Acesti acizi grasi esentiali se mai gasesc cu precadere in: semintele de in, floarea soarelui, dovleac, rapita si nuci.