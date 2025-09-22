Greșeala pe care o face toată lumea când are buze uscate. "De aceea ni se crapă şi mai tare"

Femeie cu buzele uscate din cauza vântului. FOTO: Getty Images.com/ Tetiana Mandziuk

Toamna aduce temperaturi mai scăzute, vânt și variații de temperatură care afectează pielea și părul. Dermatologul Cristina Safta a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, ce trebuie să facem pentru a trece sezonul rece fără probleme.

„Pielea se deshidratează mai mult toamna decât vara, pentru că variațiile de temperatură încep să se resimtă, iar vântul este principalul factor deshidrator,” spune medicul. „De aceea ni se crapă buzele, colțurile buzelor, coatele sau mâinile.”

O greșeală frecventă pe care o fac oamenii este să lingă buzele uscate. „Saliva usucă foarte tare aceste zone faciale. Factorul principal este vântul și temperaturile scăzute, dar întreținem uscăciunea și iritația cu ajutorul salivei,” atrage atenția medicul.

Pentru hidratare și reparare, specialista recomandă folosirea unor produse ocluzive precum vaselina, ceara de albine sau untul de cacao, dar cu prudență pe față dacă există risc de acnee. „Altfel, glicerina sau cremele hidratante pe bază de glicerină sunt aliați siguri în sezonul rece,” a mai spus medicul.

În ceea ce privește căderea părului, fenomenul este unul fiziologic. „Firul de păr trece prin trei etape: creștere, platou și cădere. Toamna și primăvara, etapa de cădere se suprapune și de aceea observăm mai mult păr prin jur,” explică dermatologul.

Pentru rezultate optime, specialiștii recomandă o îngrijire atentă a pielii, hidratare corespunzătoare și evitarea obiceiurilor care pot agrava uscăciunea.