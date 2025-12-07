Suplimentele care duc la longevitate. Coenzima esențială pentru funcția mitocondrială și activarea sirtuinelor

Pentru a ne crea un plan personalizat de longevitate, este important să înțelegem ce contează pentru fiecare dintre noi în ceea ce privește sănătatea și starea de bine. Foto: Profimedia Images

Studiile arată că, începând cu anii 1960, am câștigat aproape 30 de ani de viață în plus, dar care este, de fapt, calitatea vieții după o anumită vârstă? Cercetările arată că majoritatea oamenilor trăiesc mai mult decât sănătatea lor cu aproximativ 10 ani. Adică aproape 20% din viața noastră este petrecută în condiții de sănătate alterată, afectată de prezența diferitelor boli și handicapuri.

Învitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul Ruxandra Constantina a vorbit despre secretul longevității care nu stă într-un medicament-minune, ci într-un stil de viață corect.

„Majoritatea oamenilor trăiesc mai mult decât sănătatea lor cu aproximativ 10 ani. Aproape 20% din viață este petrecută în condiții de sănătate alterată”, a spus medicul.

Totodată, medicul subliniază că nu există o singură soluție, ci un cumul de factori care mențin organismul tânăr și funcțional.„Nu există nici medicament, nici supliment minune. Totul ține de stilul de viață”, precizează Ruxandra Constantina.

Mai mult, medicul recomandă şi o dietă cu verdețuri, fructe colorate, în special cele „violet-albastru”, precum fructele de pădure, prunele sau strugurii, alimente recunoscute pentru conținutul ridicat de antioxidanți. De asemenea, cerealele integrale și proteinele de calitate, în special acizii grași omega-3, contribuie la reducerea inflamației.

„Hidratarea este foarte importantă. Vorbim aici de cu apă, supe, ciorbe sau limonadă. Sucurile naturale, în cantități mari, îngrașă”, mai spune aceasta.

Medicul atrage atenţia şi asupra somnului, care are o importanţă semnificativa. „Lumea nu realizează cât de benefic este somnul. Măcar 7–8 ore pe noapte, dar un somn odihnitor”, spune medicul, subliniind că uneori și 5–6 ore de somn bine calitativ pot fi suficiente pentru a începe ziua cu energie.

Mișcarea pe care o putem face în fiecare zi, contribuie la menținerea tonusului fizic și mental. „Nu trebuie să facem 10.000 de pași. Și 4.000–5.000 sunt suficienți, iar dacă nu avem timp, putem face exerciții acasă”, explică specialista.

Totodată, o atitudine pozitivă poate ajuta la menținerea echilibrului mental și fizic. Pe lângă stilul de viață echilibrat, anumite suplimente pot susține procesele celulare implicate în longevitate.

„Vom folosi suplimente care au validare științifică, fie că le luăm sub formă de capsule, soluții sau injectabil. Acționează asupra mecanismelor principale ale îmbătrânirii”, explică medicul.

Principalele mecanisme ale îmbătrânirii

modificările epigenetice, influența stilului de viață

disfuncția mitocondrială, cu scăderea producției de energie

stresul oxidativ, cu acumulare de radicali liberi + scăderea antioxidanților endogeni

inflamația cronică

scurtarea telomerilor

dereglarea autofagiei, un proces natural de curățare a celulelor, prin care organismul degradeaza

dereglarea apoptozei (moartea celulară programată)

declinul regenerării celulare

Ingredientele longevității cu validare științifică

Fisetina (frăguțe, căpșuni) benefica pentru eliminarea celulelor senescente, efect senolitic

Spermidina (germeni grâu) necesara stimulării autofagiei și protecției cardiovasculare

Apigenina (extract de mușețel) - cu efect senolitic și antiinflamator

Resveratrol (struguri roșii, prune) pentru activarea genelor longevitatii SIRT1 și SIRT3

Coenzima Q10, esențială pentru producerea de ATP și energie, îmbunătățirea funcționării mitocondriilor și a metabolismului celular

Luteina, zeaxantina, astaxantina (crăițe, legume cu frunze verzi, alge, gălbenuș ou ) pentru protecția creierului și ochilor

Vitamina B3 (nicotinamida) - pentru susținerea functiei mitocondriale

NAD+ (nicotinamida adenina dinucleotida) coenzima esențială pentru funcția mitocondrială, metabolismul energetic și activarea sirtuinelor

MGCPQQ® (sarea disodica de pirolochinolina chinona) coenzima esentiala care sustine integritatea ADN-ului

În ultimii ani au fost descoperite și senoliticele, substanțe care ajută organismul să elimine celulele îmbătrânite și toxice. „Celulele senescente nu mor. Ele rămân și eliberează factori pro-inflamatori care îmbolnăvesc celulele sănătoase”, explică medicul.