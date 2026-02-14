Valentine’s Day începe din farfurie. Alimentele care susțin starea de bine

Cuplu fericit oferindu-şi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor. foto: freepik.com

De Valentine’s Day, emoțiile, conexiunea și starea de bine sunt în prim-plan, însă dincolo de gesturile romantice, iubirea are și o explicație biologică. Serotonina, cunoscută drept „hormonul fericirii”, joacă un rol esențial în dispoziție, energie și echilibrul emoțional, iar alimentația poate influența direct nivelul acesteia.

Medicul Anca Hâncu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, faptul că serotonina este mult mai strâns legată de sănătatea intestinală decât s-ar crede. „Serotonina este un neuro-hormon, dar și mediator chimic, care ne produce o stare de bine, de relaxare și de plăcere. Ea stimulează și peristaltismul intestinal și ajută la inducerea somnului, deci efectul este unul complex”, a precizat medicul.

Specialistul atrage atenția că 90% din serotonină se secretă la nivelul intestinului, nu în creier. „O persoană cu un microbiom sănătos, cu bacteriile intestinale în echilibru, va avea șansa de a secreta mai multă serotonină”, a explicat medicul.

Serotonina are la bază triptofanul, un aminoacid care poate fi obținut din alimentație. „Triptofanul se găsește în special în curcan, care este vestit pentru acest aminoacid. De asemenea, avocado consumat dimineața, alături de ou, ne oferă energie și colină, iar grăsimile sănătoase ne ajută din nou”, a spus medicul.

Pentru mesele principale, sunt recomandate și peștele gras, precum somonul sau macroul, dar și legumele, cu unele excepții. „Înainte de o seară romantică, este bine să fim atenți la legumele pe care le mâncăm. Varza și fasolea pot provoca balonare, la fel și anumite fructe, care ar fi bine consumate mai devreme”, a avertizat specialistul.

Cantitatea mâncării este la fel de importantă ca tipul alimentelor. „Seara, porțiile trebuie să fie mici. Nucile, combinate cu o brânză, chiar și mai grasă, dar în cantitate redusă, sau o salată cu brânză și nuci sunt opțiuni potrivite și sofisticate”, a mai spus medicul.

Desertul nu este exclus, atâta timp cât este ales cu grijă. „Putem opta pentru cacao, un desert cu cacao sau căpșuni trase în ciocolată neagră, fără zahăr”, a recomandat Anca Uncu.

În ceea ce privește alcoolul, medicul rămâne prudent. „Alcoolul dereglează microbiomul intestinal. O seară nu produce neapărat efecte majore, dar nu poate fi recomandat din punct de vedere medical”, a subliniat specialistul.

Nu există alimente magice, dar există alegeri care pot susține echilibrul fizic și mental. Alimentația corectă, combinată cu moderație și atenție la propriul organism, poate contribui la o stare de bine autentică – de Valentine’s Day și nu numai.

Alimente bogate în triptofan

ouă

lactate (lapte, brânză, iaurt)

produse din soia (tofu, soia)

carne și pește (ex: somon, vită)

fructe de mare

nuci și semințe (chia, susan, dovleac, floarea-soarelui)

spanac și alte verdețuri

ciuperci, cartofi, conopidă

banane

ananas

caise, cireșe

avocado