Care sunt cele mai „eco” orașe din România. Surpriza de la Anina

Lacul Tismana din România. Foto: Getty Images

Localitățile Anina și Tismana sunt cele mai „verzi” orașe din România, conform unui studiu european asupra a peste 11.000 de localități din Uniunea Europeană. Cele două localități au un scor de 7,6 (din 10), în privința a 5 indicatori climatici de referință, precum permeabilitatea solului, vegetația, biodiversitatea, calitatea apei și indicele de temperatură.

Fiecare astfel de indicator a fost măsurat cu ajutorul senzorilor specializați, inclusiv de pe sateliții Sentinel și Landsat, iar analiza finală a fost realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Scorul final reprezintă, practic, „reziliența” localității în fața schimbărilor climatice.

Niciun oraș din România nu a primit un scor mai mare de 7,6. Capitala București are un scor general de 3,9.

Alte orașe din România care au primit scor mai mare de 7 sunt: Moldova Nouă (7,5), Orșova (7,4), Nehoiu (7,3), Borșa (7,3), Uricani (7,3), Oravița (7,2), Comarnic (7,2), Năsăud, Zlatna și Câmpeni (câte 7).

Sursa: CoolCity.eu

Conform datelor indexului CoolCity, Tismana a luat nota 9,4 la capitolul „permeabilitatea solului” - care măsoară modul în care asfaltul sau construcțiile de beton împiedică infiltrarea în sol a apei și contribuie la creșterea temperaturii locale.

De asemenea, Tismana a fost cotată cu 9,1 la „verdeață/vegetație”, 6,8 la „biodiversitate”, 6,1 la „calitatea apei”, și 6,6 la „indicele de temperatură”.

Anina a luat 9,2 la „permeabilitatea solului”, 8,9 la „vegetație”, 6,3 la „biodiversitate”, 6 la „calitatea apei” și 7,5 la „indicele de temperatură”.

Bucureștiul a primit 5,1 la „permeabilitatea solului”, 3,1 la „vegetație”, 3,7 la „biodiversitate”, 3,8 la „calitatea apei”, 3,9 la „indicele de temperatură”.

O stațiune din Polonia e cea mai „rezilientă” la schimbări climatice

O stațiune balneară cu circa 5.000 de locuitori din Polonia, situată în regiunea Munților Beskidy, care fac parte din lanțul muntos al Carpaților, a fost clasificat drepte cel mai „rezilient” loc la schimbări climatice din Uniunea Europeană.

CoolCity, o platformă online dedicată ajustării și adaptării politicilor municipale la schimbările climatice, a publicat recent un index care clasifică peste 11.000 de localități din UE, în baza a cinci indicatori climatici: permeabilitatea solului, starea vegetației, biodiversitatea, calitatea apei și nivelul temperaturii.

Stațiunea balneară Piwniczna-Zdrój, aflată în Polonia, la circa 5 kilometri de granița cu Slovacia, a înregistrat cel mai mare scor, cu un punctaj total de 8,5 din 10 posibile. În topul celor mai „eco” orașe europene, după localitatea din Polonia s-au clasat Echinos (Grecia) și Ii (Finlanda).

Printre cele mai „verzi” mari orașe din UE (cu populație de peste 500.000 de locuitori) se numără Stockholm (6,7) și Gotteborg (6.6), ambele în Suedia.