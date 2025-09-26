Diana Buzoianu a semnat pentru hidrocentrala Pașcani. „Urletele populiștilor nu mă impresionează”

Ministrul Mediului a mai precizat că procedura similară va fi aplicată și pentru celelalte trei hidrocentrale / Foto: Hepta

„Ministerul Mediului a aprobat acordul de mediu pentru lucrările de la hidrocentrala Pașcani, după analiza făcută de Apele Române, care confirmă că proiectul are rol principal de protecție împotriva inundațiilor și asigurarea apei pentru comunitățile locale”, a anunțat, vineri, Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că deciziile ministerului se bazează pe informații obiective și analize critice.

Ea a explicat că, în România, studiile de impact sunt realizate de constructor sau poluator, dar verificate de autorități, spre deosebire de alte state europene, unde experții sunt selectați sau validați direct de autoritățile publice.

„Pe 16 Septembrie (acum 10 zile) a venit analiza Apele Române care stabilea clar că lucrările pentru hidrocentrala Pașcani au rol principal de lucrări împotriva inundațiilor și lucrări care vor asigura apa necesară pentru comunități din zonă.

Ieri am semnat punerea în transparență a acordului de mediu.

Așa cum am menționat, de altfel, în plenul României de luni: eram în ultimele zile necesare pentru a adopta acest acord de mediu pentru că a reieșit clar, din toate analizele, că lucrările au un rol principal de siguranță pentru români. Urletele populiștilor nu mă prea impresionează, dar trebuie să spun că am rămas surprinsă cât de mult credeau chiar ei înșiși în fake news-urile cât casa pe care le-au tot aruncat în spațiul public zilele acestea.

Pe fond: da, pentru a semna acest acord am cerut o analiză de la Apele Române care a durat câteva zile, lucru care a isterizat mai mulți extremiști populiști. De ce? Pentru că eu vreau să iau decizii pe informații obiective, nu în funcție de propaganda din social media a unuia sau altuia.

Astăzi, pe legea din România, poluatorul sau constructorul sunt obligați să arate un studiu de impact pentru obținerea acordului de mediu care e plătit din banii lui, cu un expert selectat de el. Spre deosebire de noi, în majoritatea statelor europene la care ne uităm pentru bune practici, aceste studii sunt plătite de poluator, dar făcute de experți selectați sau validați de autoritățile publice, tocmai pentru a nu exista un conflict de interese”, a scris Diana Buzoianu, pe pagina de Facebook.

Ministrul a subliniat că aceste verificări nu sunt doar o formalitate, ci reprezintă o etapă esențială pentru a garanta că proiectele respectă realitățile tehnice și hidrologice.

„Dar să revenim la discuția noastră: da, eu consider că Ministerul Mediului nu poate fi doar notar, ci are și un rol de analiză critică asupra documentelor primite. A analiza critic, de exemplu, dacă proiecte care se bazează pe debite medii din ultimii 30 de ani vor avea real capacitatea de producție care e scrisă pe hârtie, în contextul scăderii debitelor din ultimii ani de zile, este doar o întrebare de logică elementară pe care ar trebui să o avem cu toții când ne uităm pe cifre.

Așadar, lucrările de la hidrocentrala Pașcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza Apele Române și după un rând de 3 modificări pe care le-au adus studiului de impact, în urma discuțiilor tehnice. Blocajul invocat de unii sau alții a reprezentat, în fapt, aplicarea legii.”, a mai transmis ministra.

Ea a mai precizat că procedura similară va fi aplicată și pentru celelalte trei hidrocentrale și susține că se desfășoară analize tehnice detaliate, ținând cont și de temerile unor localnici privind accesul la apă.

„Cred că și pentru celelalte 3 hidrocentrale (pentru care chiar marți a avut loc o discuție tehnică între Hidroelectrica și Apele Române, deci procesul legal parcurge pașii necesari) este nevoie de o analiză atentă și obiectivă. Mai ales că vorbim, în unele cazuri, de proteste ale locuitorilor din zonă care spun că se tem pentru accesul lor la apă dacă pornesc acele lucrări.

Românii își pot primi toate răspunsurile fix acum: în etapa legală de analiză a studiilor de impact.

Înțeleg că se discută, inclusiv în spațiul public, despre modificarea legislației, iar aceasta va fi, cu siguranță, o decizie de coaliție dacă vor veni propuneri în acest sens. Dar până una alta, la acest moment, legea e clară și ea este respectată la literă. Pentru că înțelegem că protecția mediului nu e un moft, ci e necesară pentru ca noi toți să fim în siguranță”, a încheiat ministra Diana Buzoianu.

În urmă cu câteva zile, Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, un atac dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că blochează proiectele de construire a patru hidrocentrale prin refuzul de a semna avizele de mediu.

Zamfir a susținut că proiectele sunt de importanță strategică și au fost validate în două rânduri de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), însă întârzierea avizelor de mediu pune în pericol securitatea energetică a României.

„Am constatat că de două luni de zile există niște proiecte pentru construcția a patru hidrocentrale, proiecte stabilite în CSAT ca fiind strategice, de interes național. Acestea au toate avizele și semnăturile necesare. Doamna ministru doar trebuie să semneze acordul de mediu. Faptul că nu o face și că a declarat public că preferă energia solară și că hidrocentralele sunt în arii protejate îmi arată două lucruri: fie nu știe despre ce vorbește, fie este mânată de interese străine de cele ale României”, a spus Zamfir.