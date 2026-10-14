Elveția testează cu succes panouri solare între șinele de cale ferată, în premieră mondială: 11.000 de trenuri au trecut deja peste ele

Sun-Ways a instalat, în aprilie 2025, panouri solare pe un tronson de cale ferată din Buttes, Elveția. Sursa foto: Sun-Ways.ch

Elveția testează, în premieră mondială, o soluție inovatoare pentru producerea energiei regenerabile: panouri fotovoltaice instalate direct între șinele de cale ferată. La puțin peste un an de la lansarea proiectului-pilot, rezultatele sunt încurajatoare. Peste 11.000 de trenuri au trecut deja peste instalație, fără ca sistemul să prezinte probleme de stabilitate sau siguranță, potrivit companiei care a dezvoltat tehnologia, transmite Swiss Info.

Proiectul a fost realizat de startupul elvețian Sun-Ways, care a instalat, în aprilie 2025, panouri solare pe un tronson de cale ferată de 100 de metri din localitatea Buttes, în cantonul Neuchâtel, din vestul Elveției. Este prima instalație fotovoltaică de acest tip din lume care poate fi demontată și îndepărtată cu ușurință pentru lucrările de întreținere a infrastructurii feroviare.

Panourile sunt amplasate între șine, pe traversele căii ferate, iar energia electrică produsă este introdusă în rețeaua locală. Sistemul a fost conceput astfel încât să permită utilizarea spațiului existent de-a lungul liniilor feroviare pentru producerea de energie solară.

Mai mult de 11.000 de trenuri au trecut deja peste panouri

Fondatorul Sun-Ways, Joseph Scuderi, a declarat pentru Swissinfo că proiectul și-a îndeplinit obiectivele atât în ceea ce privește siguranța feroviară, cât și producția de electricitate.

Potrivit acestuia, peste 11.000 de trenuri au circulat deja peste panourile fotovoltaice, iar instalația s-a dovedit stabilă și sigură în timpul trecerii garniturilor.

De la 20 mai 2025, centrala solară feroviară a produs peste 16.000 de kilowați-oră de electricitate, în pofida unei perioade de întrerupere de aproximativ o lună. Pauza a fost provocată de zăpadă și, în principal, de lucrările programate pentru integrarea unei componente tehnice în sistem.

Cantitatea de energie produsă este echivalentă cu consumul anual mediu al trei până la patru gospodării.

Rețeaua feroviară elvețiană ar putea genera până la un miliard de kilowați-oră de energie solară pe an

Potrivit estimărilor Sun-Ways, rețeaua feroviară elvețiană, care se întinde pe aproximativ 5.320 de kilometri, ar putea genera până la un miliard de kilowați-oră de energie solară pe an. Calculul exclude tunelurile și sectoarele care nu beneficiază de suficientă lumină solară.

O asemenea producție ar echivala cu necesarul anual de electricitate pentru aproximativ 300.000 de gospodării sau cu circa 2% din consumul de electricitate al Elveției.

Estimarea indică potențialul acestei tehnologii, însă nu reprezintă producția actuală a instalației-pilot și nici o capacitate deja instalată la nivelul întregii rețele feroviare.

Trenurile ar putea contribui și la curățarea panourilor

Un alt aspect luat în calcul de dezvoltatorii sistemului este întreținerea suprafețelor fotovoltaice. Inițial, Joseph Scuderi intenționa să folosească o perie cilindrică montată în partea din spate a unui tren pentru a îndepărta praful de pe panouri.

Ulterior, echipa a constatat că trecerea trenurilor generează curenți de aer care îndepărtează praful de pe suprafața celulelor fotovoltaice. Astfel, mișcarea garniturilor ar putea contribui la menținerea panourilor curate, fără să fie necesar sistemul de periere avut în vedere inițial.

Tehnologia elvețiană atrage interes internațional

Proiectul Sun-Ways a atras atenția și în afara Elveției, existând interes pentru această tehnologie în Italia, Franța și Asia.

Posibilitatea de a monta panouri solare pe infrastructura feroviară existentă oferă o alternativă pentru producerea energiei regenerabile fără a fi necesară alocarea unor suprafețe separate de teren pentru parcuri fotovoltaice.

Rezultatele obținute la Buttes reprezintă o primă evaluare favorabilă a tehnologiei, însă extinderea sa va depinde de modul în care sistemul poate fi utilizat în condiții diferite de exploatare și de compatibilitatea cu lucrările de întreținere a căilor ferate.

Proiecte-pilot în Coreea de Sud și Indonezia

Alte parteneriate implică firme din Coreea de Sud și Indonezia. În septembrie 2025, Proiectul de producere a energiei solare prin intermediul căilor ferate din Coreea a primit aprobarea guvernului pentru instalarea unor panouri solare în apropierea gării Osong, din provincia Chungcheongbuk-do. Etapa-pilot va dura doi ani, cu posibilitatea extinderii proiectului la nivel național.

Mutitron Automa, o companie indoneziană specializată în inginerie solară, este, de asemenea, interesată de inovația elvețiană. „Tehnologia necesită teste suplimentare în teren pentru a-i evalua fezabilitatea”, a declarat pentru Swissinfo directorul companiei, Dieter Napitupulu. Anul trecut, acesta a participat la inaugurarea proiectului-pilot din Buttes.