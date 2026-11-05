O rețea uriașă de „plase” din paie împletite, peste dunele de nisip: O dronă a surprins imagini cu soluția Chinei de a opri deșertul

3 minute de citit Publicat la 15:11 05 Noi 2026 Modificat la 15:11 05 Noi 2026

Imagine din dronă cu deșertul Tengger, în regiunea autonomă Ningxia Hui din China, 17 octombrie 2026. Sursa foto: Hepta

O rețea uriașă de pătrate, care seamănă cu niște plase întinse peste dunele de nisip, a devenit una dintre cele mai interesante arme ale Chinei în lupta împotriva deșertificării. Imagini surprinse din dronă, luna trecută, în regiunea Ningxia dezvăluie amploarea unui proiect impresionant, prin care autoritățile încearcă să împiedice extinderea deșertului Tengger.

Privite de la înălțime, dunele par acoperite de o plasă geometrică uriașă, formată din mii de pătrate. În realitate, este vorba despre o metodă ingenioasă de fixare a nisipului, bazată pe utilizarea paielor de grâu.

Proiectul se desfășoară la marginea sud-estică a deșertului Tengger, în apropierea orașului Zhongwei, din regiunea autonomă Ningxia Hui, în nord-vestul Chinei.

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Cum funcționează plasele din paie care opresc nisipul

Metoda este surprinzător de simplă. Mănunchiuri de paie de grâu sunt așezate direct pe suprafața dunelor, în modele pătrate, iar o parte din ele este îngropată în nisip. Astfel se formează o rețea de mici compartimente care stabilizează solul și împiedică deplasarea nisipului sub acțiunea vântului, potrivit People's Daily Online.

Fiecare pătrat funcționează ca o barieră naturală, reducând viteza vântului la nivelul solului și captând nisipul transportat de curenții de aer. În plus, structura ajută la păstrarea umidității, oferind condiții mai bune pentru dezvoltarea vegetației.

Pe măsură ce paiele se descompun, materia organică îmbogățește solul și favorizează dezvoltarea microorganismelor și a plantelor. În timp, se formează un strat biologic care contribuie la stabilizarea terenului.

În interiorul acestor compartimente sunt plantați arbuști rezistenți la secetă, precum Caragana și cătina, care contribuie la consolidarea solului și la transformarea treptată a zonelor aride.

Peste 28.000 de hectare de deșert, acoperite cu rețele de paie

Amploarea intervenției este impresionantă. Potrivit informațiilor publicate de People's Daily în octombrie 2025, în sectorul deșertului Tengger din regiunea Ningxia au fost instalate rețele din paie pe o suprafață de peste 28.666 de hectare.

Totodată, au fost cultivate peste 100 de milioane de plante rezistente la condițiile dificile din deșert.

Descrierea proiectului surprinsă în imaginile aeriene indică și existența unei centuri de protecție împotriva nisipului, cu o lungime de 153 de kilometri, finalizată în 2025.

Rezultatele sunt importante și pentru infrastructură. Una dintre mizele principale ale acestui program este protejarea căii ferate Baotou-Lanzhou, care traversează deșertul Tengger și care, în trecut, era amenințată de acumulările de nisip aduse de vânt.

O metodă veche de peste 70 de ani, modernizată cu ajutorul tehnologiei

Deși imaginile pot crea impresia unei invenții recente, tehnica are o istorie de aproximativ șapte decenii.

Primele experimente au început în anii 1950, când specialiștii chinezi au căutat soluții pentru a împiedica nisipul să acopere liniile de cale ferată. Au fost testate mai multe variante, inclusiv pietrișul, asfaltul amestecat cu nisip și rogojinile din stuf, însă rezultatele nu au fost satisfăcătoare.

În cele din urmă, cercetătorii au descoperit că dispunerea paielor în pătrate cu latura de aproximativ un metru reduce eficient viteza vântului și stabilizează suprafața dunelor.

Astăzi, metoda tradițională este completată de utilaje moderne. În Zhongwei au fost introduse sisteme mecanizate de instalare a barierelor, iar dronele și echipamentele electrice sunt folosite inclusiv pentru lucrările de întreținere și monitorizare.

Potrivit autorităților locale, efectele intervențiilor sunt deja vizibile: deșertul Tengger s-a retras cu aproximativ 25 de kilometri în zona vizată, iar peisajul a început să se transforme.

Ceea ce odinioară era o întindere dominată de nisip a devenit, treptat, un spațiu în care vegetația și fauna și-au făcut din nou loc.