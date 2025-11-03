Orașul european care vrea să aibă un milion de copaci până în 2040

Doar reprezentanţii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au votat împotriva proiectului legislativ, care a avut la bază o iniţiativă cetăţenească. Foto: Getty Images

Berlin își propune să aibă un milion de copaci până în anul 2040, adică de peste două ori mai mulți decât are în prezent. Astfel, sute de mii de copaci vor fi plantați în tot orașul în următorii 15 ani, după ce Guvernul acestui land german a adoptat, luni, cu o largă majoritate, o lege privind adaptarea la schimbările climatice, informează DPA.

Doar reprezentanții partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au votat împotriva proiectului legislativ, care a avut la bază o iniţiativă cetăţenească, relatează Agerpres.

Autorităţile din Berlin vor să se asigure prin această lege că oraşul german va avea 1 milion de copaci până în 2040, de peste două ori mai mulţi decât are în prezent. Sunt planificate şi o serie de măsuri suplimentare, precum înfiinţarea mai multor spaţii verzi şi o utilizare mai bună a apei pluviale, cu un cost total de 3,2 miliarde de euro.



Parlamentarul din opoziţie Benedikt Lux, de la Partidul Verzilor, a îndemnat Guvernul landului Berlin să implementeze noua lege foarte repede. „Nu trebuie să fii botanist ca să ştii că această lege, de una singură, nu va face copacii să crească”, a declarat el.



Iniţiativa cetăţenească BaumEntscheid consideră că noua lege reprezintă o etapă importantă a strategiei care doreşte să facă din Berlin un oraş mai verde şi, prin urmare, mai rezilient la încălzirea climei globale.



Purtătorul său de cuvânt, Heinrich Strossenreuther, a declarat că implementarea legii trebuie să înceapă foarte repede după decizia Parlamentului din Berlin. „Timpul reprezintă un factor important în adaptarea la schimbările climatice”, a adăugat el.