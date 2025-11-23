Vechea dilemă înainte de Crăciun: Brad natural sau artificial? Ce variantă e mai prietenoasă cu mediul și reduce amprenta ecologică

Reciclarea unui brad artificial este aproape imposibilă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În fiecare an, pe măsură ce se apropie Crăciunul, românii se confruntă cu aceeași întrebare: este mai ecologic să cumpărăm un brad natural sau unul artificial? Deși decizia pare una strict legată de preferințe personale, impactul asupra mediului diferă semnificativ între cele două opțiuni.

Pentru cei care doresc să își reducă amprenta ecologică, cea mai importantă decizie nu este tipul de brad, ci modul în care acesta este achiziționat, folosit și eliminat.

Bradul natural de Crăciun: regenerabil, dar nu lipsit de controverse

Mulți români se tem că achiziționarea brazilor naturali duce la defrișări, însă majoritatea pomilor de Crăciun vânduți provine din pepiniere special amenajate, nu din păduri virgine. Aceștia sunt cultivați special pentru a fi tăiați în perioada sărbătorilor, contribuind la economia locală și la menținerea terenurilor agricole.

Avantaje ale bradului natural:

Este biodegradabil și poate fi transformat în compost, mulci sau biomasă.

Plantațiile de brazi absorb CO₂ și oferă habitat pentru animale pe durata celor 7–10 ani de creștere.

Sprijină producătorii locali și reduce impactul transportului dacă este cumpărat din apropiere.

Dezavantaje:

Tăierea anuală a milioane de brazi necesită suprafețe mari de teren.

Transportul pe distanțe lungi crește amprenta de carbon.

Eliminarea necorespunzătoare (aruncarea la gunoi) poate reduce beneficiile ecologice.

Bradul artificial: durabil, dar cu o amprentă de carbon mare la producție

Bradul artificial pare la prima vedere alegerea sustenabilă, deoarece poate fi refolosit timp de mai mulți ani. Totuși, majoritatea sunt fabricați din PVC și alte materiale plastice dificil de reciclat, iar procesul de producție este energofag și poluant.

Avantaje ale bradului artificial:

Poate fi utilizat între 5 și 15 ani, reducând nevoia de cumpărare anuală.

Nu generează deșeuri vegetale și nu necesită îngrijire.

Dezavantaje:

Producția implică plastic, metale și emisii mari de CO₂.

Reciclarea este aproape imposibilă din cauza combinației de materiale.

Majoritatea sunt importați din Asia, iar transportul adaugă un impact ambiental semnificativ.

Ce variantă poluează mai puțin?

Specialiștii în mediu arată că bradul natural are un impact total mai redus, cu condiția să fie achiziționat din surse locale și reciclat corespunzător după sărbători. Comparativ, un brad artificial devine „mai verde” abia dacă este folosit cel puțin 8–12 ani, pragul la care amprenta de carbon se amortizează în raport cu un brad natural cumpărat anual.

Alternative sustenabile pentru un Crăciun mai „verde”