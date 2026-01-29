Alertă ANM de vreme rea: Revin zăpezile și gerul, se anunță și ploi în toată țara. A fost emis și un cod galben

Revin zăpezile și gerul, se anunță și ploi în toată țara. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de vremea rea în aproape toată țara. Potrivit specialiștilor, vremea se răcește considerabil, va ploua în cea mai mare parte a teritoriului, va ninge în mai multe zone și va fi ger. De asemenea, opt județe intră sub avertizare cod galben de vânt puternic de joi seara.

Informare meteo de ploi, zăpadă și ger

Interval de valabilitate: 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger



În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10...20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40...60 km/h.

Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Cod galben de vânt puternic

Interval de valabilitate: 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...65 km/h.