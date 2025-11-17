Alertă meteo imediată de vânt puternic cu rafale de până la 140 km/h, emisă de ANM. Ce zone sunt vizate de cod portocaliu

<1 minut de citit Publicat la 16:36 17 Noi 2025 Modificat la 16:36 17 Noi 2025

ANM a emis alerte meteo imediate de vânt puternic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare meteo imediată de tip nowcasting Cod portocaliu de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, până la ora 21:00, în judeţul Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice ale vântului, cu viteze ce vor atinge la rafală de 120 - 140 km/h.

Cod galben de vânt în mai multe localități din Brașov

De asemenea, până la ora 20:00, va fi Cod galben de vânt, cu viteze de 50 - 70 km/h, în judeţul Braşov (localităţile: Braşov, Zărneşti, Codlea, Râşnov, Prejmer, Bran, Ghimbav, Hărman, Vulcan, Cristian şi Sânpetru).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.