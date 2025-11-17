Antena 3 CNN Meteo Alertă meteo imediată de vânt puternic cu rafale de până la 140 km/h, emisă de ANM. Ce zone sunt vizate de cod portocaliu

Alertă meteo imediată de vânt puternic cu rafale de până la 140 km/h, emisă de ANM. Ce zone sunt vizate de cod portocaliu

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 16:36 17 Noi 2025 Modificat la 16:36 17 Noi 2025
copac rupt de vant ploaie sosea
ANM a emis alerte meteo imediate de vânt puternic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare meteo imediată de tip nowcasting Cod portocaliu de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, până la ora 21:00, în judeţul Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice ale vântului, cu viteze ce vor atinge la rafală de 120 - 140 km/h.

Cod galben de vânt în mai multe localități din Brașov

De asemenea, până la ora 20:00, va fi Cod galben de vânt, cu viteze de 50 - 70 km/h, în judeţul Braşov (localităţile: Braşov, Zărneşti, Codlea, Râşnov, Prejmer, Bran, Ghimbav, Hărman, Vulcan, Cristian şi Sânpetru).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

×
Etichete: cod portocaliu de vânt vijelii vant puternic Cluj cum va fi vremea prognoza meteo munte alertă meteo imediată atenționare nowcasting atenționare meteo imediată ANM

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Meteo
» Citește mai multe din Meteo
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close