Alerte meteo de vânt puternic și ceață în mai multe județe. Lista zonelor vizate de avertizările ANM

Modificat la 09:10 26 Noi 2025

Publicat la 08:29 26 Noi 2025

2 minute de citit Publicat la 08:29 26 Noi 2025 Modificat la 09:10 26 Noi 2025

Potrivit meteorologilor, vântul va bate cu până la 120 de kilometri pe oră. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri dimineața, mai multe avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic și ceață densă, în mai multe zone ale țării.

Valabil de la: 26-11-2025 ora 8:40 până la : 26-11-2025 ora 12:00

Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Racovița, Turnu Roșu, Boița;

Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Valabil de la: 26-11-2025 ora 9:00 până la : 26-11-2025 ora 11:00

Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Negri, Tătărăști, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata;

Județul Botoşani: Dorohoi, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Cordăreni, Viișoara, Concești, Mitoc, Adășeni;

Județul Galaţi: Tecuci, Cosmești, Munteni, Nicorești, Țepu, Buciumeni, Poiana;

Județul Neamţ: Roman, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creangă, Icușești, Bahna, Secuieni, Dulcești;

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Homocea, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la: 26-11-2025 ora 8:10 până la : 26-11-2025 ora 11:00

Județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m;

Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

Valabil de la: 26-11-2025 ora 8:00 până la : 26-11-2025 ora 9:00

Județul Dolj: Băilești, Galicea Mare, Bistreț, Rast, Afumați, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiași, Siliștea Crucii, Catane, Galiciuica;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la: 26-11-2025 ora 8:00 până la : 26-11-2025 ora 10:33

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la: 26-11-2025 ora 7:30 până la : 26-11-2025 ora 9:00

Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Prăjești, Tamași, Vultureni, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la: 26-11-2025 ora 7:30 până la : 26-11-2025 ora 9:00

Județul Dolj: Calafat, Poiana Mare, Moțăței, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Desa;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.