ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii iulie

1 minut de citit Publicat la 09:19 26 Iun 2026 Modificat la 09:20 26 Iun 2026

Temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă / sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 29 iunie - 27 iulie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Totodată, cantităţile de ploaie vor fi în jurul celor normale în majoritatea regiunilor, dar deficitare, în unele zone.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 6-13 iulie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 13-20 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 20-27 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.