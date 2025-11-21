ANM a actualizat prognoza specială pentru București. Cum va fi vremea în weekend

Sunt anunțate ploi în weekend, în București / Sursa foto: Profimedia Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru municipiul București, în intervalul 21.11, ora 10 - 23.11, ora 14. Potrivit meteorologilor, sunt anunțate ploi, iar temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 14 grade.

În intervalul 21.11.2025 ora 10:00 - 22.11.2025 ora 08:00, valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie.

Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 7...8 grade. Dimineața și noaptea va fi ceață.

În intervalul 22.11.2025 ora 08:00 - 23.11.2025 ora 08:00, regimul termic va fi caracterizat de valori similare cu cele din intervalul anterior, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 7...8 grade.

Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. La începutul intervalului vor fi ceață.

În intervalul 23.11.2025 ora 08:00 - 23.11.2025 ora 20:00, vremea se va răci.

Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 8...9 grade.

Potrivit ANM, în intervalul 21 noiembrie, ora 10 - 23 noiembrie, ora 14, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi și răcire.