ANM a emis cod galben de vânt în 8 judeţe. La munte va ninge, iar stratul de zăpadă va atinge 15 cm

ANM a emis o atenționare de vreme rea: vijelii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte, strat de zăpadă de 15 cm. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis miercuri o informare meteorologică de vreme rea şi temperaturi scăzute. Avertizarea este valabilă până vineri seara și vizează intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, precum și precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri. În unele zone montane, stratul de zăpadă va atinge 15 centimetri. Totodată, opt județe se află astăzi sub cod galben de vânt.

Potrivit meteorologilor, informarea privind intensificările vântului și răcirea vremii a intrat în vigoare în această dimineaţă, la ora 10:00, şi ar urma să înceteze vineri, 16 octombrie, la ora 18:00. De altfel, azi-dimineaţă s-au înregistrat temperaturi de iarnă în multe regiuni din România, iar la Vârful Omu, mercurul a coborât în termometre până la -7 grade Celsius.

"Temporar vor fi intensificări ale vântului miercuri (14 octombrie) în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar joi și vineri (15 și 16 octombrie) local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului (viteze de până la 40...50 km/h)", se arată în comunicatul ANM.

Administraţia Naţională de Meteorologie a mai anunţat că în zonele montane se va depune un strat de zăpadă până la 15 centimetri. Iar în Carpaţii Meridionali și Carpaţii de Curbură, vântul va sufla cu 80 km/h.

"În zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, vor fi rafale de 60...80 km/h. La altitudini mari, în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm", au mai precizat meteorologii în comunicat.

În plus, ei au subliniat că vremea se va menține rece pentru această perioadă.

Cod galben de vânt, azi, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea

Începând de azi, de la ora ora 10:00 şi până diseară, la ora 18:00, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. Judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, Vrancea, Galaţi, Tulcea şi Constanţa se află sub cod galben de vijelii.

Cod galben de vânt în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, miercuri. Sursa foto: meteoromania.ro

ANM a publicat prognoza pentru fiecare regiune a țării, valabilă în perioada 12-25 octombrie 2026. Potrivit estimărilor, vremea nu va fi pe placul celor care își doreau temperaturi mai ridicate.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.