Temperaturi de iarnă în mai multe regiuni din țară, în aceasta dimineață. Unde au fost -7 grade Celsius

<1 minut de citit Publicat la 10:10 14 Oct 2026 Modificat la 10:30 14 Oct 2026

Au fost minus 6 grade Călimani. FOTO: Getty Images

Temperaturile au coborât sub zero grade, miercuri dimineață, în mai multe zone din România. Cele mai scăzute valori s-au înregistrat la Târgu Lăpuș și Toplița, unde termometrele au indicat -2 grade Celsius. La munte, la Vârful Omu, temperatura a coborât până la -7 grade.

A fost o dimineață friguroasă în mai multe zone din țară. S-au înregistrat -2 grade Celsius la Toplița, -1 grad la Satu Mare.

La munte s-au înregistrat -7 grade la Vârful Omu și -6 grade la Călimani.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate miercuri dimineață

-2 grade Târgu Lăpuș

-2 grade Toplița

-1 grad Satu Mare

-1 grad Dej

-1 grad Joseni

-1 grad Întorsura Buzăului

0 grade Miercurea Ciuc

0 grade Sighetu Marmației

-7 grade Vf Omu ( temp. resimțită -10 grade)

-6 grade Călimani

-5 grade Ceahlău

-4 grade Stâna de Vale

În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă.

De asemenea, potrivit meteorologilor, în următoarele zile vremea va continua să se răcească în toată țara, cu maxime care vor coborî până la 13-14 grade Celsius în unele regiuni și temperaturi minime care vor ajunge, la munte, în jurul pragului de îngheț.

Până spre sfârșitul lunii octombrie sunt anunțate ploi și temperaturi scăzute în cea mai mare parte a țării.