ANM a emis un cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale în 3 județe din țară. Harta localităților afectate

Sursa foto: Getty Images

Meteorologii au emis duminică o avertizare cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase pentru mai multe localități din județele Alba, Mureș și Sibiu, valabilă între orele 18:45 și 19:30.

În acest interval, în zonele vizate vor cădea ploi torențiale, iar cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat într-un timp scurt. Vor fi frecvente descărcări electrice și grindină, iar vântul se va intensifica, cu rafale de 55–70 de kilometri pe oră, care pot lua aspect de vijelie.

Avertizarea vizează următoarele localități:

Județul Alba: Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă și Fărău;

Județul Mureș: Târnăveni, Iernut, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Ogra, Băgaciu, Cuci, Cucerdea, Ațintiș și Bichiș;

Județul Sibiu: Bazna și Blăjel.

Locuitorii din aceste zone sunt sfătuiți să evite deplasările care nu sunt necesare, să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare și să-și pună la adăpost mașinile și obiectele care pot fi luate de vânt.