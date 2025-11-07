ANM anunță ploi, lapoviță și ninsori în anumite zone: Două județe intră sub Cod galben. Unde e vreme instabilă până sâmbătă dimineață

Publicat la 09:56 07 Noi 2025

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare de ploi, lapoviță și ninsori la munte, precum și un cod galben de precipitații importante cantitativ, valabil în perioada 7 noiembrie, ora 10 – 9 noiembrie, ora 10.

Potrivit ANM, în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor fi însemnate – local între 25 și 30 l/mp, iar izolat se pot depăși 40–50 l/mp.

Vântul va sufla cu putere, mai ales în masivele sudice, unde pe creste se vor înregistra rafale de 70–80 km/h, iar în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, viteza vântului va ajunge la 50–60 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi mixte – sub formă de lapoviță și ninsoare.

Totodată, meteorologii au emis un cod galben de ploi pentru județele Mehedinți și Gorj, unde, în special în zonele de munte, se vor acumula cantități de apă între 60 și 80 l/mp.

ANM recomandă populației să urmărească evoluția vremii și actualizările ulterioare ale prognozelor, întrucât instabilitatea atmosferică se va menține și în următoarele zile.