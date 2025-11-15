Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceaţă în opt judeţe, sâmbătă seara

2 minute de citit Publicat la 17:45 15 Noi 2025 Modificat la 18:05 15 Noi 2025

Codul galben de ceaţă este valabil pentru judeţele: Gorj, Dolj, Mehedinţi, Harghita, Cluj, Sibiu, Mureş şi Alba. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din opt judeţe, pe parcursul orelor următoare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față și să folosească luminile de ceață pentru a preveni accidentele în condiții de vizibilitate scăzută.

Potrivit meteorologilor, până la ora 20:00, judeţele Gorj, Dolj, Mehedinţi, Harghita, Cluj, Sibiu, Mureş şi Alba se află sub cod galben de ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii în trafic, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

în judeţul Alba (localităţile: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeş, Blaj, Ocna Mureş, Teiuş, Ighiu, Unirea, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Şona, Mihalţ, Pianu, Lopadea Nouă, Stremţ, Sâncel, Şpring, Sântimbru, Lunca Mureşului, Ciugud, Şibot, Mirăslău, Săliştea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noşlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Hopârta, Rădeşti, Cut, Blandiana, Ohaba);

(localităţile: Turda, Câmpia Turzii, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Ceanu Mare, Luna, Moldoveneşti, Călăraşi, Sănduleşti, Ploscoş); județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;

Zona joasă a județului Vâlcea , respectiv zona localităților: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărășt;

în zona joasă a județului Mehedinţi, respectiv zona localităților: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.