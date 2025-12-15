Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceață și polei în cinci județe

<1 minut de citit Publicat la 10:36 15 Dec 2025 Modificat la 10:36 15 Dec 2025

Cod galben de ceață. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabilă până la ora 12.00, în mai multe zone din Oltenia şi Banat.

Conform prognozei de specialitate, până la ora 12:00, local, se va semnala ceaţă, fenomen ce va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, şi va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, în localităţi din judeţele: Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

De asemenea, în aceste condiții, poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să reducă viteza şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruşte şi manevrele riscante.

Totodată, pietonii sunt sfătuiţi să evite folosirea părţii carosabile pe timp de întuneric şi în condiţii de vizibilitate redusă.