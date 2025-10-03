Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de ploi torențiale. Lista localităților vizate

Un Cod portocaliu de ploi torențiale a fost emis vineri de ANM. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torenţiale pentru localităţi din judeţul Constanţa, valabilă până la ora 23:00.

Potrivit meteorologilor, în Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Rasova, Lipniţa, Peştera, Chirnogeni, Independenţa, Oltina, Aliman, Amzacea, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Cerchezu, Dumbrăveni, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25...35 l/mp.

În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantităţi de 20...25 l/mp, precizează ANM.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.