Avertizări nowcasting de la ANM. Este cod galben de ceață în 15 județe

<1 minut de citit Publicat la 07:50 02 Dec 2025 Modificat la 07:50 02 Dec 2025

Meteorologii au emis avertizări cod galben de ceață pentru mai multe județe. FOTO: Getty Images

Meteorologii au emis, marți dimineață, avertizări cod galben de ceață pentru mai multe județe, unde vizibilitatea este redusă în unele zone sub 50 de metri.

Avertizările vizează județele Cluj, Timiș, Ialomița, Argeș, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Golj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Arad.

Potrivit meteorologilor, aici va fi ceață care va duce la vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Codurile galbene sunt valabile până la ora 9.00.

