Antena 3 CNN Meteo Avertizări nowcasting de la ANM. Este cod galben de ceață în 15 județe

Avertizări nowcasting de la ANM. Este cod galben de ceață în 15 județe

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:50 02 Dec 2025 Modificat la 07:50 02 Dec 2025
cod ceata masini
Meteorologii au emis avertizări cod galben de ceață pentru mai multe județe. FOTO: Getty Images

Meteorologii au emis, marți dimineață, avertizări cod galben de ceață pentru mai multe județe, unde vizibilitatea este redusă în unele zone sub 50 de metri.

Avertizările vizează județele Cluj, Timiș, Ialomița, Argeș, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Golj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Arad.

Potrivit meteorologilor, aici va fi ceață care va duce la vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Codurile galbene sunt valabile până la ora 9.00.

Lista localităților vizate de ceață AICI

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Administratia Naţională de Meteorologie meteorologi avertizare ANM

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Meteo
» Citește mai multe din Meteo
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close