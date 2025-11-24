Imagini din Paris, unde ninge și e zăpadă de câțiva centimetri. Mai multe zone din Franța sunt sub cod portocaliu de ninsoare și polei

1 minut de citit Publicat la 07:56 24 Noi 2025 Modificat la 07:59 24 Noi 2025

Imagini din Paris, unde ninge și e zăpadă de câțiva centimetri. FOTO: Profimedia Images

La Paris ninge neîncetat de mai multe zile. Străzile din capitala franceză sunt acoperite de un strat gros de zăpădă. Autoritățile au mobilizat sute de utilaje pentru deszăpezire.

În ciuda vremii severe, mulți parizieni profită de peisajul de iarnă pentru a se plimba pe malurile Senei sau pentru a fotografia monumentele orașului acoperite de zăpadă.

The first snow in Paris and the magic begins. ❄️



vid: loic.lagarde pic.twitter.com/G33tfNtJrT — Muse (@xmuse_) November 23, 2025

Toate departamentele din regiunea pariziană sunt sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsoare și polei încă de sâmbătă.

With the snow that fell in Paris recently, imagine the Sacré-Coeur covered in snow ❄️ pic.twitter.com/kiVg1wvRTB — Parisian Aesthetics (@Parisianaes1) November 23, 2025

Meteorologii au anuntat că stratul de zăpadă va ajunge la 7 centimetri.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a avertizat că traficul va fi complicat în mai multe regiuni.

❄️ Snow-sprinkled Disneyland Paris, around the Lands pic.twitter.com/RXmUUmyjpk — DLP Report (@DLPReport) November 23, 2025

Nu doar Parisul e afectat de ninsorile puternice. Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire, Champagne-Ardenne, sau Limousin sunt de asemenea, afectate de ninsori. Șoferii care se îndreaptă spre Alpi au fost avertizați să fie vigilenți, mai ales că sezonul de schi s-a deschis în acest weekend în mai multe stațiuni renumite, precum Val-Thorens.