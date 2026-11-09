Temperaturile au coborât la -10 grade Celsius în mai multe zone din țară, luni dimineață. Cât au indicat termometrele în București

1 minut de citit Publicat la 11:07 09 Noi 2026 Modificat la 11:18 09 Noi 2026

În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă. FOTO: Getty Images

Temperaturile au coborât din nou sub zero grade, luni dimineață, în mai multe zone din România. Cele mai scăzute valori s-au înregistrat la Miercurea Ciuc, Toplița, Dej, Botoșani și Bacău, unde termometrele au indicat -10 grade Celsius. Și în Capitală temperatura a coborât la -3 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, luni dimineață s-au înregistrat din nou temperaturi extrem de scăzute în mai multe zone din țară. Cele mai mici valori s-au înregistrat în Miercurea Ciuc, Toplița și Poiana Stampei, unde mercurul a coborât în termometre la -10 grade Celsius.

În Buzău, Târgu Lăpuș și Dej s-au înregistrat -8 grade Celsius.

În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate luni dimineață

-10°C Miercurea Ciuc

-10°C Toplița

-10°C Poiana Stampei

-8°C Întorsura Buzăului

-8°C Târgu Lăpuș

-8°C Dej

-7°C Rădăuți

-7°C Botoșani

-7°C Bacău

-7°C Vaslui

-6°C Iași

-6°C Brașov

-6°C Satu Mare

-5°C Baia Mare

-5°C Cluj Napoca

-4°C Ploiești

-3°C București - Băneasa.

De asemenea, meteorologii au anunțat că vremea se răcește în următoarele zile, iar precipitațiile vor fi prezente în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vor fi ploi în vestul, centrul și sudul României, în timp ce la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, în special la altitudini mari.

Ninsorile sunt posibile în zonele montane din apropierea mai multor localități, printre care Brașov, Sinaia, Bușteni, Petroșani, Hațeg, Reșița și Caransebeș. Precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare sunt prognozate inițial în Carpații Occidentali și Meridionali, iar ulterior, începând din 10 noiembrie, la altitudini de peste 1.500 de metri.