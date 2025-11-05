Un fenomen rar „taie-n două” Vortexul Polar și-l slăbește la un nivel record. Modelele meteo arată că scenariul pentru iarnă se schimbă

3 minute de citit Publicat la 11:02 05 Noi 2025 Modificat la 11:02 05 Noi 2025

Prognozele meteo pentru următoarele săptămâni indică formarea unui eveniment rar de încălzire stratosferică timpurie, care ar putea slăbi și perturba Vortexul Polar. FOTO Getty Images

Prognozele meteo pentru următoarele săptămâni indică formarea unui eveniment rar de încălzire stratosferică timpurie, care ar putea slăbi și perturba Vortexul Polar. Această schimbare majoră în circulația atmosferică ar urma să provoace o răcire accentuată, la începutul iernii care se apropie, în Statele Unite, Canada și în unele regiuni din Europa.

Astfel de evenimente, care apar de obicei la mijlocul sau sfârșitul iernii, pot modifica profund modelele meteorologice, ducând la o iarnă mai rece și mai bogată în ninsori. Anul acesta însă, fenomenul este anticipat cu câteva săptămâni mai devreme, ceea ce îl face cu atât mai semnificativ, scrie Severe-Weather.

Vortexul Polar este un vast sistem de circulație atmosferică situat deasupra regiunilor polare, care se întinde din troposferă (stratul în care se formează vremea) până în stratosferă, acolo unde se află și stratul de ozon. Practic, el funcționează ca un „zid” de vânturi puternice care mențin aerul rece deasupra Polului Nord.

Când Vortexul Polar este puternic, aerul rece rămâne blocat în jurul polului, iar regiunile de latitudini medii, precum SUA sau Europa, au parte de ierni mai blânde. În schimb, atunci când vortexul se slăbește sau se deformează, aerul rece se poate „revărsa” spre sud, aducând valuri de frig și ninsori abundente.

Semnele unei perturbări majore

În prezent, Vortexul Polar are o dimensiune normală și o intensitate apropiată de valorile obișnuite. Analizele atmosferice la altitudinea de 30 km arată o structură compactă, cu un nucleu rece, dar și primele semne ale unei presiuni ridicate care începe să-l deformeze în zona Canadei.

Datele NASA indică deja o ușoară slăbire a vânturilor stratosferice, urmată de o previziune de încetinire rapidă, un semn clasic al apariției unei încălziri stratosferice bruște.

Fenomenul SSW se produce atunci când valuri de energie și presiune din troposferă urcă spre stratosferă, încălzind și destabilizând vortexul. Această încălzire creează zone de presiune ridicată care „apasă” asupra vortexului, deformându-l sau chiar „îl taie-n” două.

În următoarele săptămâni, modelele atmosferice prevăd o creștere puternică a presiunii în zona Groenlandei, ceea ce ar putea trimite o undă de energie suficient de mare pentru a declanșa o perturbare semnificativă a vortexului.

Vortexul Polar ar putea atinge un nivel de slăbiciune record

Prognozele pentru luna decembrie arată că Vortexul Polar ar putea atinge un nivel de slăbiciune record pentru această perioadă a anului. Imaginile din modelele meteorologice arată un vortex „strâns” de o zonă de presiune ridicată, semn al unei încălziri stratosferice în curs de desfășurare.

Un astfel de eveniment, produs la început de iarnă, poate avea efecte notabile la nivelul troposferei, ducând la apariția unui blocaj atmosferic deasupra Polului Nord. Acesta redirecționează aerul rece spre latitudinile medii, provocând un început de iarnă rece și instabil.

Modelele meteorologice sugerează, pentru începutul lunii decembrie, o răcire accentuată în Statele Unite, în special în regiunile nordice, centrale și estice, precum și în sudul Canadei.

În Europa, se conturează un scenariu cu temperaturi scăzute în nord și centru, inclusiv în Marea Britanie, din cauza unei presiuni joase situate spre nord-estul continentului, care va permite pătrunderea aerului rece dinspre Arctica.

Modelele GEFS și CanSIPS susțin aceeași tendință: o răcire generalizată în prima jumătate a lunii decembrie, cu extinderea aerului rece din Canada spre centrul și estul SUA. În Europa, efectele ar putea fi mai moderate, dar totuși vizibile, mai ales în nord și nord-est.

Toate semnalele arată că sezonul rece 2025/2026 ar putea debuta cu o perioadă de iarnă autentică, marcată de temperaturi scăzute și ninsori mai frecvente, în special în America de Nord și în părți ale Europei.

O perturbare timpurie a Vortexului Polar, cauzată de o încălzire stratosferică puternică, ar putea schimba semnificativ dinamica atmosferică, aducând o iarnă mai rece decât de obicei.

Evoluția fenomenului va fi monitorizată atent, deoarece modul în care vortexul se va reface sau continua să se destrame va influența întreaga iarnă care se apropie.